Branntweinweg in Espa wird ausgebaut

Die Sanierungsarbeiten am Branntweinweg haben begonnen.

LANGGÖNS - Die Bauarbeiten zum Ausbau des Branntweinwegs in Espa haben begonnen, planmäßig nach der Ernte. Der Weg wird auf einer Länge von knapp 1000 Meter ausgebaut. „Nach Jahrzehnten wird hier endlich etwas getan“, freute sich der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch (CDU).

Der Weg ist seit vielen Jahren marode. Die Schlaglöcher wurden immer größer und bildeten gerade auch für Radfahrer eine große Gefahr. Der gerne als illegale Umgehungsstraße von Espa genutzte Weg war offiziell bislang nur für landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben.

Der Branntweinweg wird aber auch von zahlreichen Pendlern aus Richtung Cleeberg regelmäßig als Abkürzung zur Landstraße nach Butzbach in Richtung Rhein-Main-Gebiet genutzt. Viele Jahre beschäftigten sich die Gemeindegremien in zeitweiser höchst kontroverser Diskussion mit der Art und Weise der Sanierung und des Ausbaus, der Vorsitzende des Umwelt- und Verkehrsausschusses, Dr. Michael Buss (Grüne), hatte vor einigen Jahren aus diesem Grund zwischenzeitlich sogar sein Vorsitzendenamt niedergelegt. Er sei sich vorgekommen wie in dem Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“, hatte er seinerzeit erklärt. Jetzt freut er sich ganz besonders über den Start des Ausbaus.

Denn nun ist es endlich so weit und der Ausbau der Straße inklusive des Knotenpunktes im Anschlussbereich an die Landesstraße nach Butzbach steht in den Startlöchern. „Damit wird der Weg der Legalität zugeführt und kann nach Fertigstellung als offizielle Gemeindestraße freigegeben werden“, erklärte Marius Reusch. Der Weg wird in einer Breite von 3,5 m ausgebaut. An beiden Seiten werden Bankette angelegt, sodass die Gesamtbreite 4,3 m beträgt. „2021 folgt dann der Ausbau des Knotenpunkts“, informierte der Bürgermeister. Die Kostenschätzung liegt bei rund 200 000 Euro für die jetzt anstehende Straßensanierung. Der Ausbau des Knotenpunktes wird noch einmal etwa die gleiche Summe kosten, sodass insgesamt 400 000 Euro zu Buche schlagen. Die Gelder stammen aus den Mitteln der Hessenkasse, die 90 Prozent der Kosten abdeckt. Das Programm der Landesregierung dient zur Entschuldung hessischer Kommunen von Kassenkrediten und zur Förderung kommunaler Investitionen.

Im Rahmen der Baumaßnahme wird auch der Parkplatz am Sportheim des Sportvereins Blau-Weiß Espa mit ausgebaut. „Die Sanierungsmaßnahme wird insgesamt lediglich zwei bis drei Wochen dauern“, betonte Marius Reusch. Er verwies darauf, dass die Vorgehensweise, nämlich die alte Straße als Basis für die Sanierung zu nutzen, neben der Zeitersparnis auch eine erhebliche Kostensenkung mit sich gebracht habe. „Wir liegen mit rund 400 000 Euro etwa halb so günstig wie die ursprünglichen Planungen“, betonte der Rathauschef.