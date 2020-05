Brautpaare gesucht

Die Hochzeitsbäume an der Alten Kirch-Gönser Straße sind über die Jahre in Vergessenheit geraten, kaum einer kümmert sich mehr um sie. Das soll sich nun ändern. Foto: Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS (ikr). Es war einmal - so fangen viele Geschichten "von früher" an. Diese nahm ihren Anfang vor etwa 40 Jahren: Bei der Gemeinde Lang-Göns gab es in den 80er Jahren eine schöne Idee: Brautpaare konnten damals einen Pauschalbetrag in Höhe von 50 DM spenden, für den dann in Anwesenheit des Brautpaares ein hochstämmiger Obstbaum an der "Alten Kirch-Gönser Straße" als Hochzeitsbaum gepflanzt wurde. Ziel der Aktion war es seinerzeit, ein äußeres Zeichen für die geschlossene Ehe zu setzen und gleichzeitig einen Beitrag für den Naturschutz zu leisten. Den Brautpaaren wurde angeboten, einen Baum zu pflanzen. Diese sollten dann von den Brautpaaren persönlich übernommen, also gepflegt und geerntet werden. "Fast 100 Bäume wurden so in verschiedenen Ortsteilen gepflanzt, die meisten davon waren es im Kernort entlang der Alten Kirch-Gönser Straße", erinnert sich Hugo Hetzler, der bei der Gemeinde Langgöns für die Aktion zuständig war. Zu rund 90 Prozent wurden Apfelbäume gesetzt, auch einige Birnbäume waren dabei. Noch bis über die Jahrtausendwende wurde diese Baumpflanzaktion durchgeführt, dann fiel sie in den Dornröschenschlaf.

Die Idee an sich war klasse, die Umsetzung funktionierte allerdings nicht besonders gut, wie sich nach einiger Zeit herausstellte: "Es ist leider nicht so ausgegangen, wie man es sich vorgestellt hatte. Einige Jahre lief das ganz gut, zum allergrößten Teil war die Pflege der Bäume allerdings nach kurzer Zeit beendet", weiß Hugo Hetzler.

Mitarbeiter des Bauhofs sollten in der Folge für die Baumpflege einspringen. Einige Bäume wurden inzwischen auch im Zuge von Baumaßnahmen gefällt. Viele Bäume sind mittlerweile seit vielen Jahren verwildert.

Diese Situation ist dem Ortsbeirat Lang-Göns seit Langem ein Dorn im Auge. Deshalb hat das Gremium um Ortsvorsteherin Astrid Müller (FW) an die Gemeinde den Wunsch herangetragen, die Hochzeitsbäume wieder einer regelmäßigen Pflege und auch Nutzung des Obstes zuzuführen. Der Gemeinde ist aktuell aber nicht bekannt, welches der damaligen Brautpaare überhaupt noch Interesse an seinem damals gesetzten Hochzeitsbaum hat. Darum werden diese Paare gebeten, sich bis zum 19. Juni bei der Gemeinde zu melden, ob sie ihren Hochzeitsbaum weiter betreuen möchten. "Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Meldung erfolgen, gehen wir davon aus, dass kein Interesse mehr an dem Hochzeitsbaum besteht und dieser Baum dann an eine andere Person oder Personengruppe im Rahmen eines Pflegevertrags übertragen werden kann", schreibt Bürgermeister Marius Reusch in einem öffentlichen Aufruf im Amtsblatt. Ansprechpartnerin bei der Gemeinde ist Kirstin Velten-Wanke, Tel.: 06403/9020-15, E-Mail: k.velten-wanke@langgoens.de.