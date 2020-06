Breiteres Gerinne für Bachlauf

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (ikr). „Inhaltlich stimme ich Klaus Textor voll zu und bin d‘accord mit ihm“, reagiert Bürgermeister Marius Reusch (CDU) auf dessen Interview zum Hochwasserschutz.

Er teile die Einschätzung, dass der Bachlauf im Ortskern von Niederkleen anders gestaltet werden müsse und betont, dass ein neues Pflegekonzept mit den Behörden seit etwa einem Jahr in Arbeit sei. Zuletzt habe es vier Tage vor dem Hochwasser ein Treffen mit Behördenvertretern am Kleebach gegeben. Dabei ging es um die Umgestaltung. Im Nachhinein habe sich herausgestellt, dass die geplanten Maßnahmen „zu zurückhaltend waren“. Jetzt solle ein breiteres Gerinne angelegt werden. „Das wird ab Herbst passieren, denn so kann es nicht bleiben“, versicherte der Rathauschef.