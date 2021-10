Broermanns laden in ihren Gruselgarten ein

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Bald heißt es wieder „Süßes oder Saures“, darauf freuen sich Sabine und Peter Broermann aus Lang-Göns schon sehr. Denn die beiden sind passionierte Halloween-Fans. Jedes Jahr dekorieren sie ihr Haus in der Adalbert-Stifter-Straße 52 im Kernort Lang-Göns mit allerhand gruseligen Accessoires. In diesem Jahr setzt das Ehepaar noch einen drauf und lädt alle Gruselwilligen in ihr verrücktes Halloweenhaus mit Gruselgarten ein: Am Samstag, 30. Oktober, heißt es ab 17 Uhr „Macho oder Angsthase – für alle die sich trauen“, und am Sonntag, 31. Oktober, ab 17 Uhr „Süßes oder Saures“.

Spezialeffekte für Mutige

Unterstützt werden die beiden vom Team Day-of-Fear aus Rockenberg mit zahlreichen unheimlichen Requisiten und Spezialeffekten. Die Besucher dürfen mutig und gespannt sein. Achtung: Kinder unter acht Jahren dürfen nur in Begleitung ihrer Eltern durch den Gruselgarten laufen. Mit dem schaurig-schönen Treiben verbinden Sabine und Peter Broermann neben viel Spaß und wohliger Gänsehaut auch einen wohltätigen Zweck: Der Eintritt ins Halloweenhaus ist frei, eine Spendenbox wird aufgestellt, der Inhalt kommt der Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Lang-Göns zugute.