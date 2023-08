Bürgerinitiative „Verkehrswende Lang-Göns“ weist Kritik zurück

„Die Bürgerinitiative Verkehrswende Lang-Göns begrüßt das Projekt der Gemeinde Langgöns, ein Parkraumkonzept in den Durchgangsstraßen des Ortsteils Lang-Göns zu installieren.“ Dies sei eine der wenigen Möglichkeiten der Gemeinde, auf den Verkehr und die Geschwindigkeit in den Durchgangsstraßen einzuwirken und die Belastungen zu beeinflussen. Übergeordnete Behörden, insbesondere der Straßenbaulastträger Hessen Mobil, hielten Tempo 30 selbst nachts nicht für erforderlich. „Zudem sind die Straßen in erbärmlichen Zustand. Durch den massiven Schwerlastverkehr werden erhebliche Lärmemissionen verursacht und die Substanz der teilweise denkmalgeschützten Häuser durch starke Erschütterungen beeinträchtigt und gefährdet“, erklärt die Bürgerinitiative.