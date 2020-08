Burg Cleeberg soll in hellem Licht erstrahlen

Die Burg Cleeberg, 1129 erstmals schriftlich erwähnt, ist das Wahrzeichen des Taunusdorfes und ein absolut ortsbildprägendes Bauwerk. (Foto: Rieger)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CLEEBERG - „Wir wünschen uns sehr, dass dieses Projekt in Gemeinschaftsarbeit realisiert und finanziert werden kann. Für Cleeberg wäre das eine große Bereicherung. Ganz besonders freuen wir uns, dass die Schlossbewohner mit im Boot sind!“ Mit diesen Worten resümiert die Cleeberger Ortsvorsteherin Heidi Tonhäuser (SPD) in der Sitzung des Ortsbeirats den Sachstand zu einem vielversprechenden Vorhaben, dessen Verwirklichung sicherlich große Aufmerksamkeit nach sich ziehen wird: Es geht um die Beleuchtung der Burg Cleeberg. Eine Anfrage an die Burgbewohner bezüglich einer Illumination der Burg und des Burgturmes mit festgelegten Zeitfenstern wurde von der Eigentümergemeinschaft bereits positiv beschieden. „Zur Freude des Ortsbeirates hat der Burgrat sein Einverständnis erteilt“, informierte Heidi Tonhäuser in der Sitzung des Ortsbeirates. Die Eigentümer möchten, dass ein Lichtplaner einbezogen wird. Es werde gewünscht, dass die Strahler optimal ausgerichtet und über eine neue und effiziente LED-Technik verfügen. In diesem Zusammenhang wurde die Beleuchtung der Burg Münzenberg als beispielgebend angeführt.

Die Cleeberger Ortsvorsteherin hat den örtlichen Stromversorger EAM angeschrieben und um Unterstützung bei der Planung und Ausführung des Projekts gebeten. Die EAM hat zwischenzeitlich Unterlagen von der Burg angefordert. „Es wäre schön, wenn diese Prüfung ein positives Ergebnis bringen würde und wir die benötigte Unterstützung bekommen würden“, hofft Tonhäuser. Für die Finanzierung sollen die Ortsbeiratsmittel aus 2020 verwendet und, wenn nötig, zusätzlich Sponsoren gesucht werden. Da die Burg während ihres Hotelbetriebes in den 70er Jahren schon einmal angestrahlt wurde, sei zu prüfen, ob die alten Leitungen oder Leitungswege noch zu verwenden sind. „Das würde die Finanzierung sicherlich positiv beeinflussen“, vermutet die Ortsvorsteherin.

Nachdem der Ankauf der ehemaligen Bankfiliale neben dem Bürgerhaus in Cleeberg durch die Gemeinde beschlossene Sache ist und ein Planungsbüro Nutzungsvorschläge ausarbeiten soll, die in der Bauausschusssitzung nach der Sommerpause präsentiert werden sollen, positioniert sich der Ortsbeirat Cleeberg klar und deutlich: Das Gremium lehnt eine Wohnnutzung in dem Gebäude wegen der unmittelbaren Nähe zum Bürgerhaus weiterhin kategorisch ab. Er schlägt stattdessen vor, im Erdgeschoss ein Heimatmuseum sowie einen Sitzungsraum für Vereine, die kein eigenes Vereinsheim besitzen, unterzubringen und die Kellerräume für die Lagerung der zahlreichen Exponate des Heimat- und Geschichtsvereines zu nutzen. Der Verein will hierzu konkrete Vorschläge machen.

Im Hinblick auf den demnächst auch in Cleeberg beginnenden Glasfaserausbau bittet der Ortsbeirat den Gemeindevorstand beziehungsweise das Bauamt der Gemeinde, die Bauarbeiten engmaschig zu überwachen, damit die Verlegung der Kabel insbesondere in den neu ausgebauten Straßen schonend abläuft. Denn in den Nachbarkommunen sei es beim Ausbau insbesondere bei der Leitungsverlegung zu teilweise erheblichen Beanstandungen gekommen.

Durch zahlreiche abgestellte Fahrzeuge im Bereich der scharfen Kurve Aulbachstraße/Oberkleener Straße kommt es immer wieder vor, dass Busse, Lkw und landwirtschaftliche Fahrzeuge die Kurve nicht ohne Anhalten oder Rückwärtsfahren passieren können. Insbesondere bei Begegnungsverkehr werde die Situation erheblich verschärft, da der Bereich nicht einsehbar sei. Die Gemeinde wird vom Ortsbeirat Cleeberg um Prüfung gebeten, wie die Parksituation im genannten Bereich entschärft werden kann. Eventuell könnten hier eingezeichnete Parkflächen für Abhilfe sorgen.

Der Ortsbeirat teilt zum Ausbaustart des Branntweinwegs zwischen Cleeberg und Espa mit, dass er die Ausbaubreite von 3,50 m zuzüglich 40 cm Bankette beidseits für nicht bedarfsgerecht halte. Das Gremium weist darauf hin, dass seiner Auffassung nach die Belastung auf dieser Strecke durch schwere landwirtschaftliche Fahrzeuge, die Sportplatznutzung und den umfangreichen Pendlerverkehr außerordentlich hoch sei. Bei dieser geringen Breite sei kein Begegnungsverkehr möglich, sodass die Fahrzeuge zwangsläufig bei Gegenverkehr die Ränder überfahren müssen, was die Haltbarkeit der Strecke stark beeinträchtigen werde. Im Vergleich hierzu würden aktuell Radwege im Gemeindegebiet geplant, die nur 50 cm schmäler sind und einem Bruchteil der Belastungen ausgesetzt seien. Bereits seit 2010 fordert der Ortsbeirat Cleeberg einen bedarfsgerechten und nachhaltigen Ausbau.

Der Ortsbeirat mahnt die Pflege des Kleebachs an: Der Lauf des Gewässers werde im Bereich zwischen Espa bis Oberkleen durch umgefallene Bäume und Anlandungen behindert. In Anbetracht einer potenziellen Hochwassersituation bestehe hier Handlungsbedarf.

Aus der Friedhofsmauer in Cleeberg wachsen Pflanzen mit tiefen Wurzeln, die das Mauerwerk schädigen. Der Ortsbeirat weist darauf hin, dass die Mauer an verschiedenen Stellen brüchig ist und einzelne Steine herausgefallen sind. Das Gremium bittet deshalb darum, eine Überprüfung zu veranlassen.