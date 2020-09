Bürgerbus könnte Kleebachtaler mobiler machen

Jetzt teilen:

LANGGÖNS (ikr). "Die Chancen für einen Bürgerbus für das Kleebachtal stehen wohl nicht so schlecht", so lautet die Einschätzung von Bürgermeister Marius Reusch (CDU) in der Sitzung des Langgönser Sozialausschusses. Daher lohne sich ein Antrag an das Land Hessen. Hintergrund sei, dass im Kernort der Taxipass das Mobilitätsangebot bereits gut abdeckt. Für die übrigen Ortsteile der Großgemeinde soll mit dem Bürgerbus "ein ergänzendes Angebot" geschaffen werden, erläuterte der Rathauschef. Das Konzept sieht vor, dass ehrenamtliche Fahrer den Kleinbus fahren, der vom Land Hessen zur Verfügung gestellt wird. Die Gemeinde muss dann für den Betrieb und die Unterhaltung sorgen. "Die Idee ist: Die Kerngemeinde Lang-Göns ist versorgt, aber zugleich kann die Anbindung nach Lang-Göns abgedeckt werden", sagte Reusch. So könnte der Bus für die fünf Orte im Kleebachtal jeweils an einem Wochentag zur Verfügung stehen - Ausnahmen, das heißt Fahrten in einem anderen Ortsteil als dem eigentlich vorgesehenen, könne es geben, "die Fokussierung sollte aber schon gegeben sein", erklärte der Bürgermeister. 15 ehrenamtliche Fahrer haben sich bereits gemeldet. Der Bus soll im alten Feuerwehrgerätehaus in Niederkleen seinen festen Abstellplatz kommen. "Da ist er gut und sicher verwahrt und kann von dort aus starten", meinte der Rathauschef. Die Gemeindeverwaltung müsse die Angebote und täglichen Fahrtrouten organisieren. Der Bus könne auch von Vereinen genutzt werden, beispielsweise am Wochenende. "Wichtig ist, dass der Bus sich selbst trägt", betonte Reusch. Mit Sponsoren soll gearbeitet werden, eine "minimale Bezuschussung durch den Gemeindehaushalt" sei angedacht. Für die Fahrgäste wird die Beförderung kostenfrei sein, eine Spendenbox wird im Fahrzeug stehen. Auch der Kreis der Personen, die mit dem Bürgerbus fahren dürfen, ist nicht eingeschränkt. Die Mitglieder des Sozialausschusses empfahlen einstimmig, das vorliegende Konzept zu beschließen, damit es mit dem Antrag eingereicht werden kann.

Am 31. Oktober endet das Projekt "Selbst.Ständig leben in Langgöns", es könne nicht weiter finanziert werden, teilte Bürgermeister Marius Reusch (CDU) mit. Er würdigte die Arbeit von Seniorenberaterin und Projektbetreuerin Elke Böckler: "Alle sind unisono der Meinung, dass hier wirklich gute und wertvolle Initiativen daraus hervorgegangen sind, die wir nicht im Sande verlaufen lassen wollen!" Ganz besonders gut etabliert haben sich die Mittagstische für Senioren in allen Ortsteilen, ein echtes Erfolgsprojekt, das momentan allerdings Corona-bedingt ruht.

Die Gemeinde sei gerne bereit, "mehr zu tun als bisher, wir können es aber nicht in dem Umfang wie die Projektstelle fremdfinanziert wurde", erklärte der Bürgermeister. Geschaffen werden soll stattdessen eine halbe Stelle für ein Seniorenbüro. Es wird jetzt weiter beraten.