Bürgerinitiative "Verkehrswende Lang-Göns" fordert Tempo 30

Werner und Astrid Müller, Manfred Dern und Prof. Diedrich Steffens (v. l.) vertreten die BI "Verkehrswende Lang-Göns".

LANG-GÖNS - Lang-Göns. Am lautesten sind die Lkw, wenn sie über die schadhafte Straße holpern. "Das geht morgens ab 5 Uhr so richtig los, spätestens dann ist die Nachtruhe vorbei", wissen Astrid und Werner Müller, die seit mehr als 30 Jahren in der Obergasse wohnen.

Fakt ist: Der Verkehr auf den Durchgangsstraßen im Kernort Lang-Göns hat in den vergangenen Jahren enorm zugenommen. Mit dieser Situation müssen die Anwohner täglich leben. Mehrere Anträge der Gemeinde auf Sanierung und Verkehrsberuhigung der Straße wurden von der zuständigen Behörde Hessen Mobil bisher abgelehnt.

Die betroffenen Bürger haben es jetzt satt und wollen sich wehren. Sie haben eine Bürgerinitiative (BI) "Verkehrswende Lang-Göns" gegründet, um die Durchgangsstraßen zu entlasten. Erste zentrale Forderung ist Tempo 30 in der gesamten Ortsdurchfahrt.

"Bis zu einer Grundsanierung vergehen noch Jahr(zehnt)e. Hessen Mobil verweigert seit Jahren eine Lösung", bringen Astrid und Werner Müller, Manfred Dern und Prof. Diedrich Steffens von der BI das Thema auf den Punkt.

800 Fahrzeuge pro Stunde

Sie informieren: "Durch die Obergasse rollen pro Stunde in der Spitze 800 Fahrzeuge, davon sind rund 100 Lkw", das hätten Zählungen von Anwohnern ergeben. Auf Bedürfnisse von Bewohnern, Fußgängern und Radfahrern werde keine Rücksicht genommen. Die Anwohner könnten wegen der Lärmentwicklung Räume zur Straße hin nur noch eingeschränkt nutzen.

"Lärm macht krank", bilanziert Astrid Müller. Durch marode Fahrbahndecken und Quer-Absenkungen über die Fahrbahn nach Baumaßnahmen komme es zu starken Erschütterungen in den teilweise über 200 Jahre alten Fachwerkhäusern, die die Substanz der Gebäude bedrohen. "In mehreren Häusern haben sich bereits Risse gebildet, in einem Haus fiel schon ein Gefach heraus", erzählt Manfred Dern. Es drohten irreparable Schäden.

Die geforderten Sofortmaßnahmen sollen die Belastungen abmildern, bis die Straße grundsaniert wird, was mit einem Verkehrskonzept für alle Verkehrsteilnehmer einhergehen müsse. Die zuständige Behörde Hessen-Mobil sah bisher keine Priorität, die Straße zu sanieren, frühestens im nächsten Fünf-Jahresplan (ab 2025) kommt die Ortsdurchfahrt in Lang-Göns auf die Liste. Initiativen der Gemeinde, Tempo 30 einzuführen oder zusätzliche Querungen beispielsweise im Bereich der evangelischen Kirche zu schaffen, wurden stets abgelehnt.

Tagsüber sei die Lärmbelästigung durch die Menge der durchfahrenden Fahrzeuge erheblich, schildert auch Prof. Steffens, Anwohner der Holzheimer Straße, die Lage. Nachts und in den frühen Morgenstunden belaste der Schwerlastverkehr, der mit hoher Geschwindigkeit durchfahre.

"Die Holzheimer Straße ist eine richtige Rennstrecke, es wird immer schlimmer, die Autofahrer immer aggressiver", klagt er. Selbst am Zebrastreifen nahe der Kreuzung Obergasse /Breitgasse würde "gebrettert", auch wenn Kinder die Fahrbahn queren wollten. Bei Stau der Linksabbieger vor der Einmündung in die Breitgasse komme es immer wieder vor, dass Autos rechts und über den Bürgersteig an den wartenden Fahrzeugen vorbeifahren würden, berichtet Astrid Müller. Es gebe nur unzureichende gesicherte Querungsmöglichkeiten, konstatieren die Initiatoren der Bürgerinitiative. Auch der Weg zur Grundschule und zum Bahnhof müsse sicherer werden, sind sie sich einig. "Radfahrer sind gefährdet durch die marode Straßendecke, es gab schon Stürze mit erheblichen Verletzungen", wissen sie. Auch Abstände beim Überholen von Radfahrern könnten nicht eingehalten werden.

Die Bürgerinitiative fordert die Gemeinde Langgöns und Hessen Mobil deshalb auf, kurzfristig für Entlastung zu sorgen: Als Sofortmaßnahmen nennt sie als erstes Tempo 30 in der gesamten Ortsdurchfahrt: "In Spanien gilt innerorts Tempo 30, Paris ist kürzlich dem Beispiel gefolgt, warum sollten wir das nicht auch hier bei uns in 'Kloi-Paris' machen?", meinen die vier Bürger in Anspielung auf den "Uznamen" des Ortsteils. Mehrere deutsche Großstädte planten aktuell, innerorts flächendeckend Tempo 30 zu testen. Insgesamt bringe flächendeckendes Tempo 30 mehr Gleichberechtigung für alle Verkehrsteilnehmer im Straßenraum mit sich.

Mit Firmen Lösungen finden

Fest installierte Geschwindigkeitsmessungen zur Kontrolle an neuralgischen Punkten wie den Ortseingängen und der Durchfahrt Mühlberg/Obergasse sind eine weitere Forderung. Für den Schwerverkehr wird eine Einbahnstraßenregelung unter Einbeziehung der innerörtlichen Umgehungsstraße "Am Wingert" vorgeschlagen. Hierzu erläutern die Vertreter der BI: "Bei der Gewerbeentwicklung im Gebiet Holzheimer Straße wurden die Auswirkungen auf den innerörtlichen Durchgangsverkehr nicht beachtet." Die Betriebe in diesem Gebiet hätten sich erfreulicherweise in den letzten Jahrzehnten sehr positiv entwickelt, was jedoch zu einer deutlichen Steigerung des Schwerlastverkehrs geführt habe, da alle Fahrzeuge der Betriebe das Dorf durchqueren müssten, um zum Autobahnanschluss zu gelangen. Auch durch die schwerpunktmäßige Ansiedlung von Logistikbetrieben im Gewerbegebiet Lützelwiesen/Perchstätten werde ebenfalls die Verkehrsdichte im Ort erhöht. Hinzu komme das allgemein gestiegene Verkehrsaufkommen.

"Wir wollen den Firmen keine Probleme machen, sondern gemeinsam Lösungen finden", betonen die engagierten Bürger.

Weitere Maßnahmen sollen die Erneuerung der obersten Fahrbahndecke, sichere Querungsmöglichkeiten für Fußgänger, eine Fahrspur für Radfahrer und die Umsetzung eines Parkraumkonzepts entlang der Durchgangsstraßen sein.

In diesen Tagen gehen Vertreter der BI von Haus zu Haus und zu Vereinen, um Unterschriften zu sammeln, die dann an Bürgermeister Marius Reusch übergeben werden sollen. 300 Unterschriften werden angestrebt, "es läuft sehr gut", freuen sich die Vertreter der BI.

Eine Liste liegt auch in der Gaststätte "Speckmaus" aus. Bis 11. Oktober können sich Bürger dort eintragen.

"Es muss eine dauerhafte Lösung gefunden werden, den Ortskern zu entlasten", appellieren sie abschließend.

Ansprechpartner der BI sind Werner Müller (0170/8473987), Manfred Dern (0151/16801725) und Andrea Bretz (0173/9499042).