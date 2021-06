Cleeberg perfektes Ambiente für ein Künstlerdorf

Im Hof der Burg könnten zukünftig unter anderem Konzerte stattfinden. Foto: Rieger

LANGGÖNS - Gleich mehrere Caféstandorte, Konzerte im Burghof und standesamtliche Trauungen in dem eindrucksvollen und ortsbildprägenden historischen Burggemäuer: Dies waren nur einige von zahlreichen Ideen, die beim Ortsrundgang in Cleeberg im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms IKEK (Integriertes kommunales Entwicklungskonzept) gesammelt wurden. Sechs Stationen standen auf dem Programm, los ging es am Bürgerhaus. Hier brachte Architekt Rainer Tropp von der Planungsgruppe ein großes Problem auf den Punkt: "Es ist unmöglich, wie hier die Bürger hergeleitet werden. Der Weg muss für Senioren und Rollstuhlfahrer sicherer gemacht werden und die Parkplatzsituation ist ebenfalls katastrophal." Er kann sich einen Fußweg auf der ortszugewandten Straßenseite vorstellen, der mittels einer Brücke über den Bachlauf führen könnte. "Das wäre natürlich finanziell aufwendig, aber sicherlich lohnend", sagte er. Er schlug außerdem vor, an den beiden Einfahrten zum alten Ortskern, der Unteren Pforte und der Oberen Pforte, tatsächlich Pforten zu errichten, um diese Ortseingänge attraktiver zu machen.

Auch das Radwegenetz sollte verbessert werden, insbesondere im Hinblick auf den Tourismus: "Neben den entsprechenden Wegen braucht es auch Rastmöglichkeiten, Toiletten und die Möglichkeit, Essen und Trinken zu bekommen, und sei es nur aus einem Automaten", sagte Tropp. Cleeberg befindet sich aktuell neben dem IKEK auch in einem SILEK-Prozess (Inte-grierte Ländliche Entwicklungskonzepte mit räumlichem und thematischem Schwerpunkt), das bewertete er positiv, denn dabei werde die nähere Umgebung des Ortes in die Untersuchungen einbezogen. Auch hier sind die Akteure der Steuerungsgruppe "Team 360" mit eingebunden.

Weil Cleeberg mit seinem historischen Fachwerkambiente, der alten Dorfkirche und der Burg malerische Perspektiven bietet, kann sich der Architekt auch gut vorstellen, dass Kunstkurse hierherkommen, um die verschiedenen Ansichten zu malen. "Das wäre meine Vision für 2030: ein Künstlerdorf Cleeberg."