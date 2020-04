Corona-Krise als Herausforderung für mittelhessische Lkw-Fahrer

ARCHIV - 01.05.2014, Brandenburg, Michendorf: Voll besetzt ist ein LKW-Parkplatz an der Autobahn-Raststätte Michendorf. (zu dpa "Mehr Fürsorge bei Hygiene und Versorgung für Lastwagenfahrer nötig") Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Stunden um Stunden am Steuer - in der Corona-Krise erst Recht. Lkw-Fahrer haben ein schlechtes Image. Sie hoffen, dass nun viele Menschen erkennen, dass sie es sind, die die Wirtschaft und die Lebensmittelversorgung am Laufen halten. Foto: Tomasz Zajda