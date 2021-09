Dank für gezeigtes Engagement

Jetzt teilen:

DORNHOLZHAUSEN - (ikr). „Ich habe in diesem Jahr sehr viel gelernt und bin auch in meiner Persönlichkeit gereift. Am meisten hat mir die Zeit mit den Kindern Freude bereitet“, resümierte Christian Lechner sein Freiwillige Soziales Jahr (FSJ) beim TV „Gut Heil“ 1919 Dornholzhausen (TVD). Am Rande eines Fußball-Heimspiels wurde er offiziell verabschiedet und sein Nachfolger Anakin Werner aus Niederkleen willkommen geheißen.

Christians Betreuer Oskar Lambach-Westermann berichtete von einem wirklich nicht einfachen Jahr für einen Freiwilligen, da durch die Pandemie viele Aktionen nicht wie geplant durchgeführt werden konnten. Dennoch habe sich der junge Mann sehr gut eingebracht und an vielen anderen Stellen im Verein unterstützt, organisatorisch, durch Online-Trainingseinheiten sowie bei der Öffentlichkeitsarbeit. Neben der Arbeit mit den Kindern machten ihm auch die anderen Dinge, wie zum Beispiel die Arbeit am PC und auf dem Sportplatz, die Seminarwochen und vieles mehr großen Spaß. So konnte er das FSJ erfolgreich zu Ende bringen und hat damit seine Fachhochschulreife erreicht. Lechner hat bereits im August eine Ausbildung beim Zoll begonnen, er wird dem Verein als aktiver Spieler bei den Fußball-Senioren I erhalten bleiben, und er möchte sich auch weiterhin im Verein engagieren. Sein Betreuer dankte ihm für sein Engagement und überreichte ein kleines Geschenk im Namen des Vereinsvorstands.

Danach wurde der Staffelstab zunächst bei den Betreuern übergeben: Für die kommende Saison konnte als neue Betreuerin für den FSJler Jutta Jung aus Hochelheim gewonnen werden. Sie überreichte dann den Staffelstab des Freiwilligen an den neuen Kandidaten Anakin Werner aus Niederkleen. Er ist schon seit einigen Jahren aktiver Fußballer beim TVD und hat sich erfolgreich auf die Einsatzstelle beworben. Er ist 19 Jahre jung und wird sich in Kürze persönlich auf der Homepage des TVD vorstellen. Foto: Rieger