Das Cleeberger Straßenmusikfest fällt in diesem Jahr aus

CLEEBERG (ikr). Eine weitere Traditionsveranstaltung fällt in diesem Jahr Corona zum Opfer: "Der FC Cleeberg bedauert sehr, dass das ursprünglich für den 12. September geplante Straßenmusikfest in Cleeberg in seiner 15. Auflage nicht ausgerichtet werden kann. Jedoch sehen wir es als problematisch an, alle Auflagen zu erfüllen", heißt es aus Kreisen des Organisationsteams. Es wurde allerdings schon mit allen Bands vereinbart, dass das diesjährige Programm auf 2021 verlegt wird. Die Veranstaltung, die vom FC Cleeberg traditionell organisiert und durchgeführt wird, hat sich fest im Jahreskalender etabliert und war bislang jedes Mal ein Publikumsmagnet. Nicht nur die Einwohner des Bergdorfes, sondern auch zahlreiche Fans aus der Region freuten sich alljährlich auf ein außergewöhnliches Festival, das die malerischen Gassen in eine einzigartige Open-Air-Bühne verwandelte.

Seit 2006 veranstaltet der FC Cleeberg dieses Fest immer am zweiten Samstag im September, dessen Idee und Konzeption der damalige 1. Vorsitzende des Vereins, Dieter Stahl, entwickelte. Vor der ansprechenden Kulisse mit Burg und Kirche sollten Musiker im Spätsommer für Fröhlichkeit und gute Stimmung sorgen. Obendrein wollte man mit einem ausgewogenen Musikprogramm ein breites Publikum zu einem kostenfreien Besuch animieren.

Ein kleiner Trost: Fans der Traditionsveranstaltung können sich den Termin im nächsten Jahr bereits notieren, es ist der 11. September 2021. Zugesagt haben bereits die Rockband "Q", "s'Kapellche" und das "Duo Hochtief" mit Eveline Lembke und Uwe Marburger. So dauert die Vorfreude länger, und die soll ja bekanntlich die größte Freude sein.