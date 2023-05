Das Ende der Bäckereikette Steinmüller aus Langgöns

Neben zahlreichen Standtorten im Kreis Gießen sind auch einige Filialen in der Region Wetzlar betroffen. In Wetzlar werden Filialen in den Stadtteilen Hermannstein, Nauborn und Dutenhofen sowie im Stadtbezirk Niedergirmes dicht gemacht. In Hüttenberg ist der Laden in Hochelheim betroffen. Im Kreis Marburg-Biedenkopf befinden sich in Bad Endbach und in Gladenbach insgesamt drei Filialen „Kraft by Steinmüller”. In Fronhausen, Marburg und Sterzhausen werden insgesamt vier Filialen „Backhaus Horst by Steinmüller” geschlossen.