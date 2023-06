Langgöns-Dornholzhausen. Am Samstag, 17. Juni, spielt die Band „David and the 3 Goliaths“ im Garten der Gaststätte „Zum Kleebachtal“. Einlass ist ab 18 Uhr. Präsentiert werden Songs von den Eagles, CCR, KIngs of Leon, U2, Status Quo, Tom Petty und vielen anderen. Der Eintritt kostet 10 Euro.