Der Bauausschuss Langgöns tagt

Langgöns. Ortsbesichtigungen stehen auf der Tagesordnung der Sitzung des Langgönser Bauausschusses am Freitag, 10. Februar. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr in der Wiesenstraße 18, am ehemaligen Faselstall der Gemeinde, der die Seniorenwerkstatt beherbergt und nun teilweise zu einem Wohnhaus umgebaut wurde. Auch die Besichtigung des Feuerwehrgerätehauses in der Erbsengasse 10 im Ortsteil Dornholzhausen steht auf der Tagesordnung, ebenso wie die Nutzungsmöglichkeiten des ehemaligen Hausmeisterhauses „Spatzennest“ neben der Grundschule Lang-Göns.