Der FC Cleeberg steht gesund da

Erik Schimpf listete auch ehemalige FCC-Kicker auf, die im Verein ausgebildet wurden und nun höherklassig spielen: Luca Itter spielt mit Greuther Fürth in der 2. Bundesliga. Davide Itter stieg mit Osnabrück in die 2. Liga auf und wechselt zum Wuppertaler SV. John-Patrick Strauß spielt in der 2. Liga bei Hansa Rostock, Lara Schmidt beim FC Basel in der 1. Schweizer Liga. Henry Crosthwaite ist von Darmstadt zu Astoria Walldorf ausgeliehen. Tom Woiwod, der bei Eintracht Stadtallendorf unterschrieben hat, spielt Hessenliga. Malte Höhn ist im Nachwuchsleistungszentrum beim 1. FC Köln und wurde in die U 19 übernommen. Jan-Ole Schimpf, der in der U-17-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt spielte, geht in die Hessenliga nach Wieseck.