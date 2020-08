Der Fledermaus auf der Spur

Jetzt teilen:

CLEEBERG - Zu einer Fledermausexkursion zu den Seegrund-Teichen lädt die Nabu-Ortsgruppe Oberes Kleebachtal am Samstag, dem 14. August, um 19.30 Uhr ein. Treffpunkt ist der Parkplatz am Seegrundweg und am Parkplatz unterhalb des Forsthauses. Der Fledermausexperte Gunter Volk von der Nabu-Ortsgruppe Rechtenbach wird vortragen und die Exkursion führen. Sie dauert bis circa 22.30 Uhr. Auch Kinder sind herzlich eingeladen. Die Teilnahme kostet fünf Euro, Vereinsmitglieder und Kinder bis zwölf Jahre sind frei. Es wird um Voranmeldung unter 0157/58161678 oder guentheroberlaender@gmail.com gebeten, da nur 15 Teilnehmer möglich sind. Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist erforderlich.