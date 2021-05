Der Niederkleener Ortsbeirat erstellt Liste mit wichtigen Themen

Jetzt teilen:

NIEDERKLEEN - Auf der konstituierenden Sitzung des Ortsbeirates Niederkleen wurden verschiedene Termin-, Themen- und Verfahrensvorschläge beraten und festgelegt. Hierzu hatte sich der stellvertretende Ortsvorsteher Horst Röhrig viele Gedanken gemacht. Als wichtige Themen nannte er unter anderem die Radwegeplanung, die Verwendung der Ortsbeiratsmittel, die Bauleitplanung für den Steinbruch, die Folgenutzung des ehemaligen Feuerwehrgebäudes, Standorte für E-Ladesäulen und als ganz großes Thema das kürzlich gestartete IKEK ("Integriertes kommunales Entwicklungskonzept").

Dieses ist auch für Jürgen Knorz ex-trem wichtig, ebenso wie die innerörtliche Verkehrsführung. Ortsvorsteher Tim Schröder ergänzte noch die Themen "Altes Haus" und die Gestaltung des Ortseingangsbereichs an der Alten Turnhalle.

Sabine Textor steuerte das Thema "Hochwasser" bei. Für das IKEK müsse das Konzept noch in diesem Jahr ausgearbeitet werden, betonte Röhrig. Kritik kam von "Zukunft: jetzt!", hinsichtlich der Besetzung der Steuerungsgruppe beim IKEK. Dabei hätte man sich mehr Transparenz und ein breiteres Auswahlverfahren gewünscht. Dieses oblag dem Gemeindevorstand. Parlamentsmitglied Eva Oberschelp (Grüne), die sich auch bei "Zukunft: jetzt!", engagiert, meinte: "Ich hätte mir gewünscht, dass mehr Bürger in den Prozess eingebunden werden, als wir davon erfahren haben, war schon alles fest bestimmt worden."

Einhellige Meinung war, dass der Ortsbeirat beim IKEK regelmäßig eingebunden werden soll. Wenn Ende Mai und Anfang Juni die geplanten Ortsbegehungen stattgefunden haben, sollen anschließend Arbeitsgruppen mit engagierten Bürgern gebildet werden.

Tim Schröder kündigte außerdem an, zukünftig in den Ortsbeiratssitzungen wichtige Themen wie die Radwegeplanung oder die Steinbruchnutzung vorzubereiten, dies sei in der Vergangenheit nicht so gewesen.