Der Ortskern wird zur Open-Air-Bühne

LANGGÖNS-CLEEBERG - Langgöns-Cleeberg (red). Der FC Cleeberg veranstaltet die 15. Auflage des Straßenmusikfestes in Cleeberg. Das Festival startet am Samstag, 10. September, um 15.30 Uhr im historischen Ortskern, der sich zur Open-Air-Bühne verwandelt.

Musikalisch ist für jeden Geschmack etwas dabei. Schlager, Rock und Oldies gibt es am Nachmittag mit dem Duo "HochTief", anschließend ist der MGV Cleeberg an der Reihe, den Hauptact bildet ab 19.30 Uhr die Hüttenberger Rockband "Q". Eine Premiere ist dieses Jahr das Weindorf im Schlossgarten, wo Wolfgang Thiele, der "Old Man Rocking" das Publikum auf eine musikalische Reise mitnimmt.

Zum Rahmenprogramm gehört eine Kinderanimation im Alten Rathaus, eine Führung um das Cleeberger Schloss mit Jörg Schmidt. Und natürlich kommt das leibliche Wohl nicht zu kurz. Der Eintritt ist frei, Informationen gibt es unter https://tinyurl.com/ mrw4fpwy/.