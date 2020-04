Digitaler Ostergarten aus Dornholzhausen

Wie zu Zeiten Jesu: CVJM-Bundessekretär Denis Werth in einer Kulisse des Ostergartens. Foto: F. Straßheim

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DORNHOLZHAUSEN (rl). Der "Sinnenpark mobil" wird von Reiner Straßheim, Referent der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland, seit vier Jahren betreut. Bislang haben nach seinen Angaben deutschlandweit fast 40 000 Besucher die mobilen Ausstellungen "Ostergarten" und "Menschen begegnen Jesus" besucht. In diesem Frühjahr waren weitere Ausstellungen geplant. Doch die Corona-Krise vereitelte die Pläne. In Deutschland mussten über 30 Ostergarten-Ausstellungen abgesagt werden, berichten Annette und Lutz Barth (Karlsruhe) von der Badischen Kirche, die das Ostergarten-Projekt entwickelt haben.

Um dennoch Interessenten die Möglichkeit zu bieten, in die Welt des Neuen Testaments einzutauchen und die Geschichten der Bibel mit allen Sinnen zu erleben, hat Straßheim die Passionsgeschichte in Kooperation des

CVJM-Westbundes und dem "Sinnenpark-Bibel erleben" der Badischen Kirche digitalisiert und stellt sie für Gemeinden und für jedermann auf den digitalen Kanälen Instagram, YouTube, Facebook, Whats-App und per E-Mail bereit. Zu sehen sind fünf kurze Videobeiträge zu Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und Ostern. Sprecher ist der CVJM-Bundessekretär Denis Werth (Dornholzhausen). Straßheim hat die Kulisse des Ostergartens im Haus der Gemeinschaft in Dornholzhausen aufgebaut und lässt darin Werth in die biblischen Geschichten schlüpfen.

Auf 120 Quadratmetern Fläche präsentiert der Sinnenpark normalerweise acht Stationen des Leidensweges Jesu. Die Besucher begeben sich auf eine Zeitreise 2000 Jahre zurück nach Jerusalem. Dort treffen sie Jesus Christus auf seiner letzten und wichtigsten Etappe auf dieser Welt. Mit allen Sinnen können so die Besucher die Ostergeschichte erleben. Die Ausstellung soll das Geschehen begreifbar machen, seine Bedeutung für heute erklären. Straßheim hofft, dass der Ostergarten im kommenden Jahr wieder auf Tour gehen kann und die Ausstellung "Menschen begegnen Jesus" dann 2021 in Gemeinden gezeigt werden kann.

Die Internetseite www.osterzeitreise.de bündelt das mediale Angebot und lädt ein, selbst aktiv zu werden. Kontakt: Reiner Straßheim, Mail: reiner@sinnenpark-mobil.de