Döring verspricht bessere Bezahlung im Pflegeberuf

LANGGÖNS - (red). Kürzlich war Felix Döring, der Bundestagskandidat der SPD, am Bahnhof in Langgöns anzutreffen, um dort mit den Pendlern ins Gespräch zu kommen. Im Anschluss konnte er an einem Stand am Lindenbaum angetroffen werden. Auf Einladung der Einrichtungsleitung Anja Asmussen besuchte Döring außerdem noch das AWO-Sozialzentrum, um mit Beschäftigten und Bewohnern zu sprechen und sich über deren Wünsche an die Bundespolitik zu informieren.

Auch abgesehen von der Corona-Pandemie gäbe es in deutschen Pflegeheimen Probleme mit Personalmangel, erklärte Regina Landau (Pflegedienstleitung und stellvertretende Einrichtungsleitung). Für den sozialen Aspekt des Berufs bleibe den Pflegekräften oft zu wenig Zeit. „Der Beruf des Pflegers muss endlich eine echte Aufwertung erfahren durch angemessene Bezahlung und bessere Arbeitszeiten. Mit mehr Personal kann dann auch wieder das Soziale eine größere Rolle spielen“, sagte Döring. Er möchte sich im Bundestag für bessere Löhne in der Pflege einsetzen. „Außerdem lohnt manchmal der Blick ins Ausland. Die Niederlande haben wunderbare Konzepte für ihre Pflegeheime“, so Döring weiter.

Die Corona-Pandemie war und ist eine große Herausforderung, erklärte Helga Schwertfeger, die Vorsitzende des Einrichtungsbeirats. „Besonders die damit verbundenen zusätzlichen Aufgaben zur Vermeidung und Früherkennung eines Ausbruchsgeschehens müssen gestemmt werden“, ergänzt Asmussen. Sie sei allen Mitarbeitern für ihren Einsatz in schwierigen Zeiten dankbar.