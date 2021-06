Drei Handlungsfelder sollen mit Ideen und Leben gefüllt werden

V.l.: Tim Schröder, Marius Reusch und André Haußmann eröffneten das 1. IKEK-Forum vor dem „Alten Haus“ in Niederkleen.

LANGGÖNS - „Das war ein sehr schöner Abend. Im Prozess entsteht jetzt Eigendynamik, das ist genau das, was wir wollen. Lassen Sie uns gemeinsam etwas Gutes und positive Gestaltungsansätze entwickeln“, resümierte der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch das 1. Forum im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms IKEK (Integriertes kommunales Entwicklungskonzept).

„Wie wollen wir unsere Gemeinde für die Zukunft weiterentwickeln?“ Diese Frage steht im Mittelpunkt des Projekts. Nachdem nach der Online-Auftaktveranstaltung Ortsrundgänge in sämtlichen sechs Ortsteilen stattgefunden haben, stand nun das 1. IKEK-Forum auf der Agenda. Dazu hatten sich rund 50 Teilnehmer aus allen Langgönser Ortsteilen vor dem „Alten Haus“ in Niederkleen auf der Wiese neben einer alten Kastanie versammelt, darunter viele interessierte Bürger und zahlreiche Kommunalpolitiker.

Bei sommerlichen Temperaturen ging es in entspannter Atmosphäre darum, die drei Handlungsfelder „Wohnen in Langgöns“ (Innenentwicklung und Klimaschutz), „Leben in Langgöns – Treffpunkt für alle“ (Soziale Dorfentwicklung, Willkommen, alle Generationen) und „Engagement und Erleben in Langgöns“ (Vereine, Kultur, Freizeit, Naherholung, Tourismus) mit Ideen und Leben zu füllen. Neben dem Bürgermeister begrüßte auch der Niederkleener Ortsvorsteher Tim Schröder das Publikum. Er betonte, dass das „Alte Haus“ und das umgebende Gelände ein „wichtiges Thema“ für das IKEK in Niederkleen sei, „unsere Erwartungshaltung ist groß“. André Haußmann und Dr. Andrea Soboth vom projektbegleitenden Fachbüro „Team 360°“, Architekt Rainer Tropp und Dr. Florian Warburg vom Amt für ländlichen Raum des Lahn-Dill-Kreises führten ins Thema ein. Als Potenziale wurden unter anderem das „landschaftlich wunderbare Kleebachtal, in dem die Orte wie an einer Perlenschnur liegen“ und „sehr schöne Ortskerne“ genannt. Mängel seien unter anderem die Verkehrsprobleme, insbesondere in den Ortsteilen Lang-Göns, Niederkleen und Oberkleen. Der Verkehr in den Ortslagen müsse insgesamt zueinander in Beziehung gesetzt werden, besonders auch in Richtung Butzbach, „inklusive der Schleichwege“. Hier gebe es eine „wilde Fahrerei“, schilderte Tropp die Situation.

Fotos V.l.: Tim Schröder, Marius Reusch und André Haußmann eröffneten das 1. IKEK-Forum vor dem „Alten Haus" in Niederkleen. An drei Stationen, hier mit Architekt Rainer Tropp, wurde in Gruppen diskutiert, um ein Stimmungsbild zu erhalten.

An drei moderierten Stationen zu den jeweiligen Handlungsfeldern sollten die Teilnehmer anschließend ein „Stimmungsbild“ abgeben, indem sie diskutierten und Punkte für bestimmte Projekte vergeben konnten.

Als Interessenschwerpunkte für die zukünftige Gestaltung hatten sich bereits im Rahmen der Ortsrundgänge Treffpunkte im Freien, gerade für die Jugend, aber auch generationsübergreifend, und Projekte für die ältere Generation wie „Wohnen im Alter“, Tagespflege und Demenzbetreuung sowie Naherholung und Tourismus herauskristallisiert. Diese wurde beim Forum noch einmal bestätigt. Besonders gewünscht wurden auch der Ausbau der Radwege, die Verbesserung der Aufenthaltsqualität entlang der Radtrassen, die Anlage von Bouleplätzen und das Thema „Geschichte erlebbar machen“. Auch die Verbesserung der Übernachtungsmöglichkeiten klang an. Der Ausbau des Glasfasernetzes für ganz Langgöns und des Mobilfunks, die Vitalisierung historischer Gebäude wie zum Beispiel das „Alte Haus“, die Einrichtung eines Barfußpfades und der Anschluss des Waldhauses in Cleeberg an Wasser und Strom waren weitere Themen, die zahlreiche der zu vergebenden Punkte auf sich zogen.

Als Nächstes werden zu den drei Handlungsfeldern Arbeitsgruppen gebildet, in denen sich die Bürger einbringen können. Am 3. September wird extra für die junge Generation ein Jugendworkshop auf dem Festplatz im Kernort Lang-Göns angeboten, der von Jugendpflegerin Daniela Urban geleitet wird.