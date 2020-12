Drei Optionen für ehemalige Bankfiliale in Cleeberg

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Langgöns (ikr). Gemeinsam mit dem Ortsbeirat Cleeberg beriet der Langgönser Bauausschuss die zukünftige Nutzung im Gebäude der ehemaligen Bankfiliale in Cleeberg, das die Gemeinde kürzlich gekauft hat. Ein Planungsbüro hat drei Varianten ausgearbeitet: Die erste sieht eine Nutzung von Erd- und Dachgeschoss durch Vereine vor, die zweite eine Wohnnutzung auf diesen beiden Ebenen. Dafür müsste das Dachgeschoss komplett ausgebaut werden. Die dritte Möglichkeit wäre im Erdgeschoss eine Nutzung durch Gewerbe, Verkauf oder Büro, und im Dachgeschoss ein Teilausbau zur Nutzung durch die örtliche Bücherei.

Bürgermeister Marius Reusch gab den Gremienmitgliedern mit auf den Weg, zu überlegen, was für den Ort einen gewinnbringenden Mehrwert darstellen würde. Ihm persönlich sei "eine Belebung und aktive, intensive Nutzung wichtig". Nach eingehender Beratung, bei der auch immer wieder ein "Dorfladen" ins Gespräch gebracht wurde, einigte man sich in beiden Gremien einstimmig auf folgendes Vorgehen: das Projekt soll in die Programme IKEK und SILEK einbezogen werden. Die Fraktionen und der Ortsbeirat sollen überlegen, was eine realistische und gute Nutzung sein könnte. Eine Anfrage an lokale Gewerbetreibende, ob sie an den Räumlichkeiten Interesse haben und ob jemand einen Dorfladen einrichten möchte, soll unverbindlich und ergebnisoffen gestellt werden. An den Gemeindevorstand soll der Auftrag gehen, "für kleines Geld" das Kellergeschoss prüfen zu lassen, ob hier eine Sanierung Sinn macht, um auch diese Ebene zukünftig wieder zu nutzen. Momentan hat sich dort zu viel Feuchtigkeit ausgebreitet.