Dreiwöchige Notbetreuung in Langgöns

LANGGÖNS - (red). Die Gemeinde Langgöns bietet eine dreiwöchige Feriennotbetreuung an. Das Angebot ist für die Zeit vom 28. Juli bis 14. August zentral im Ortsteil Niederkleen geplant und richtet sich laut einer Pressemitteilung an alle Familien der Gemeinde, die durch das dreimonatige Betretungsverbot in den Kitas ihre Kinder zuhause betreut haben und dadurch ihren Jahresurlaub oder aber alle vorhandenen Überstunden aufgebraucht haben und durch die Schließung der Kitas während der Ferien in eine existenzielle Notlage kommen würden. Eltern, die noch Urlaub oder Überstunden haben oder aber keiner Arbeit nachgehen, jedoch in einer Notsituation sind und keine eigene Betreuung in den Ferien leisten können, werden gleichermaßen berücksichtigt und können ihre Kinder in den Ferien in die Kita bringen. Eine Abfrage in der Elternschaft ist erfolgt und hat zur Bildung einer Gruppe in der Kita Niederkleen geführt.

Während der Feriennotbetreuung wird eine Gruppe mit zehn belegbaren Plätzen in der Kita Löwenzahn in Niederkleen öffnen. Das Mittagessen sowie die Reinigung werden in dieser Zeit durch externe Firmen übernommen. Die Öffnungszeiten sind von 8 bis 16 Uhr. Die Aufsicht und Betreuung wird von zwei pädagogischen Fachkräften übernommen. Wer die Frist verpasst hat oder erst jetzt in eine Notsituation geraten ist, wendet sich an m.krol@langgoens.de.