Durchgangsverkehr in Oberkleen soll reduziert werden

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

langgöns (ikr). Gemeinsam mit dem Ortsbeirat Oberkleen um Ortsvorsteherin Peggy Engel (CDU) berieten die Mitglieder des Umwelt- und Verkehrsausschusses Langgöns, ob und wie der Durchgangsverkehr in Oberkleen reduziert werden kann. Einen entsprechenden Antrag hatte die Fraktion von CDU/FDP und Grünen im Januar 2020 gestellt.

Demnach soll geklärt werden, in welchem Umfang nach der Sanierung der Kleebachbrücke der Straßenverlauf Brückenstraße - Hofstatt - Pfingstweide für den Durchgangsverkehr genutzt werden könnte. Denn die Hauptstraße sei aufgrund der engen Ortslage nur eingeschränkt für den Durchgangsverkehr geeignet, erläuterte Jürgen Knorz (CDU).

"Die Ortsdurchfahrt soll partiell entlastet werden, das ist die Intention. Wir wollen einen zweiten Weg anbieten", betonte er. Nach der Sanierung der Kleebachbrücke könnten Busse und Lkw diesen Straßenverlauf wieder nutzen, die Hauptstraße umfahren und die Ortslage entlasten. Peter Müller in seiner Funktion als Leiter der Langgönser Straßenverkehrsbehörde informierte über diverse Besonderheiten, die bei einer Änderung der Verkehrsführung zu beachten und zu berücksichtigen sind.

Er betonte, dass alles noch "in einem ganz frühen Planungsstadium" sei. Weil es - sogar bis hin zu einer möglichen Einbahnstraßenregelung - viele verschiedene Möglichkeiten gibt, das geplante Ziel zu erreichen, schlug Bürgermeister Marius Reusch (CDU) vor, dass sich zunächst der Ortsbeirat mit dem Thema intensiv beschäftigen soll. In einer der nächsten Ausschusssitzungen soll Peggy Engel dann ein Stimmungsbild des Gremiums abgeben.

Er selbst wolle sich mit der Verkehrsbehörde "informell zusammensetzen und hören, was überhaupt möglich" sei. "Wenn die Brücke fertig ist, wollen wir eine Lösung anbieten!", sagte er. Die Sanierungsarbeiten an der Brücke in der Brückenstraße sollen im Laufe des nächsten Jahres starten.

Auf dem Parkplatz neben der Karl-Zeiß-Sporthalle im Ortsteil Lang-Göns, vor dem Langgönser Rathaus und seit Neuestem auch auf dem gegenüberliegenden Lidl-Parkplatz, hier sogar kostenfrei, gibt es sie bereits: Ladesäulen für E-Mobilität. Nun diskutierte der Umwelt- und Verkehrsausschuss, ob auch vor der Weidig-Sporthalle in Oberkleen Ladesäulen errichtet werden sollen.

16 000 Euro würde das insgesamt kosten, 10 000 Euro gibt es an Fördergeldern vom Energieversorger EAM für die Installation der Anlage, 6000 Euro müsste die Gemeinde selbst tragen. Ihr würden darüber hinaus keine weiteren laufenden Kosten entstehen, die Abrechnung würde die OVAG für sechs Jahre übernehmen. Die Kunden müssten den Strom selbst zahlen. Derzeit werden die Säulen noch wenig genutzt: 150 Ladungen pro Jahr am Rathaus und an der Sporthalle gebe es aktuell, informierte Jürgen Knorz (CDU). Er betonte, dass die Zukunft in der Schnellladesäule liege, was die Langgönser Klimaschutzmanagerin Susanne Müller bestätigte.

Der Ausschussvorsitzende Dr. Michael Buss (Grüne) schlug vor, sich zu erkundigen, ob es sich bei den geplanten Säulen um Schnellladegeräte handele. Bürgermeister Marius Reusch (CDU) unterstrich, das Projekt zeitnah umzusetzen, "so

nst müssen wir die Förderung zurückziehen!" Das Thema soll nun in den Fraktionen beraten und in der nächsten Gemeindevertretersitzung entschieden werden.