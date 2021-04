Ehemaliger Lindenplatz in Cleeberg neu gestaltet

Jetzt teilen:

CLEEBERG - Der ehemalige Lindenplatz am Alten Rathaus in Cleeberg wurde in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde, dem Ortsbeirat und der Langgönser Seniorenwerkstatt neu gestaltet. Die Maßnahme war nötig geworden, nachdem Witterungseinflüsse die ehemalige Sitzgelegenheit unbrauchbar gemacht hatte. Auch der Stumpf und die Wurzeln der ehemaligen Dorflinde, die bereits vor Jahren aus Verkehrssicherungsgründen gefällt werden musste, ragten in den Gehbereich und boten kein schönes Bild.

Der Ortsbeirat hatte sich Ende 2019 mit dem Thema befasst und mit der Kirchengemeinde, die Eigentümer dieses Grundstücks ist, nach Lösungen gesucht, wie man diesen exponierten Aussichtspunkt zwischen Altem Rathaus, Kirche und Burg, der von zahlreichen Wanderern zum Rasten und im Sommer auch gerne von den Konfirmanden genutzt wird, attraktiver gestalten könnte. Die Kirchengemeinde hatte sich dafür entschieden, den Untergrund außerhalb des gepflasterten Weges herrichten zu lassen. Der Ortsbeirat übernahm die Finanzierung der Sitzgelegenheiten.

Eine Gartenbaufirma bereitete daraufhin den Boden vor, um auf den Freiflächen Sedum-Sprossen einzusäen. Diese Art der Begrünung wird auch auf Flachdächern verwendet; sie kommt mit wenig Wasser aus und bildet mit der Zeit einen geschlossenen Pflanzenteppich, der dann auch begehbar sein wird. Die Kirchengemeinde weist darauf hin, dass der Rast- und Aussichtsplatz gerne genutzt werden darf, bittet aber die Besucher, das Erdreich noch nicht zu betreten und Tiere draußen zu lassen.

Der Ortsbeirat suchte nach einer attraktiven Sitzgelegenheit für die burgseitige Rundung mit zusätzlichen Bänken, die einerseits zu dem historischen Gebäude passen mussten sowie nachhaltig und finanzierbar sein sollten. Mithilfe der Seniorenwerkstatt in Langgöns konnten nun eine Rundbank und ein Tisch aus Eichenholz mit zwei zusätzlichen alleinstehenden Bänken hergestellt und von Ulrich Bering und Reinhard Buchal aufgestellt werden.

Der Ortsbeirat um Ortsvorsteherin Heidi Tonhäuser bedankt sich ganz herzlich bei der Seniorenwerkstatt, die bereits an verschiedenen Stellen in Cleeberg mit ihren Bänken zur Verschönerung des Ortes beigetragen hat.