Ehrenbrief des Bundesverbandes Deutscher Musikverbände für Andreas Möschl

CLEEBERG (ikr). Musik ist seit Kindheitstagen ein wichtiger und sicherlich unverzichtbarer Teil seines Lebens. Und so freute sich Andreas Möschl, der Vorsitzende und langjährige Dirigent des Cleeberger Blasorchesters "Tourchester", ganz besonders über eine außergewöhnliche Ehrung, die ihm zu Teil wurde: Der 56-jährige Cleeberger, der auch als Flötist beim Büdinger Orchester "Sound of Büdingen" aktiv ist, bekam von der 1. Vorsitzenden Liane Rahn den Ehrenbrief des Bundesverbandes Deutscher Musikverbände für 50 Jahre aktive Tätigkeit zur Förderung der Musik überreicht.

Leider konnte diese besondere Auszeichnung, zu der noch eine goldene Nadel mit zwei Diamanten überreicht wurde, nur im kleinen Rahmen und mit dem vorgeschriebenen Abstand gewürdigt werden, da durch Corona keine Mitgliederversammlung und auch kein Vatertagskonzert stattfinden konnte, bedauerte Liane Rahn. Andreas Möschl begann seine musikalische Tätigkeit im zarten Alter von sechs Jahren beim Fanfarenzug Büdingen und schloss daran viele weitere Mitgliedschaften im In- und Ausland an, von denen die längste allerdings der Spielmannszug und der Musikzug der Feuerwehr in Büdingen ist. Die Bundeswehrzeit in der Nähe von Paderborn verbrachte er beim Schützen-Spielmannszug Sande, die Bundeswehrzeit in Wetzlar bereits beim Spielmannszug Langgöns, einen fast vierjährigen Aufenthalt für die Firma Bender aus Grünberg in Kanada bei der Brampton Concert Band und der Chingacousy Concert Band. Nach Rückkehr nach Deutschland waren die "alten Vereine" wieder die Richtigen. Die Feuerwehr Büdingen, bei der mittlerweile nur noch der Musikzug existierte und das Blasorchester des Spielmannszuges Langgöns, bei dessen Umstrukturierung Möschl noch stellvertretender Dirigent war. Mittlerweile hängt sein Herz am Flöte spielen in gleich vier verschiedenen Orchestern in der Wetterau und im Landkreis Gießen sowie an der Direktion und Organisation von Konzertreisen ins In- und Ausland für das "Tourchester", welches mittlerweile im Langgönser Ortsteil Cleeberg seine Heimat gefunden hat. Seit 1993 gibt es das "Tourchester" als einen losen Zusammenschluss von Musikern aus Deutschland, Österreich, Frankreich, den USA und Kanada. Seit 1994 geht das "Tourchester" alle drei Jahre auf Reisen, es gibt dann in unterschiedlicher Besetzung Konzerte in den USA, in Kanada, Südafrika oder in Südamerika. Das Ensemble hat sich aus der Feuerwehrkapelle Lich entwickelt. Andreas Möschl aus Cleeberg plant und organisiert die Touren, die nächste Konzertreise ist aktuell noch für Oktober 2021 nach Südafrika geplant. Foto: Rieger