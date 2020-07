Ein Schutzort für Wanderer

Die Hütte der alten Holzbushaltestelle steht nun zwischen Cleeberg und Waldsolms und wurde von Mitgliedern des Ortsbeirats renoviert. (Foto: Tonhäuser)

CLEEBERG - (red). Lange Zeit bot die in den 80ern aufgestellte Holzbushaltestelle Schutz vor Wind und Wetter. Blumenkästen auf den Außenseiten wurden bis vor wenigen Jahren vom Sozialverband VdK bestückt und gepflegt. Alles in allem ging man in Cleeberg sehr sorgsam mit dem Schmuckstück am Ortseingang um. Als Hessenmobil 2018 alle Bushaltestellen in moderne und barrierefreie Haltepunkte umbaute, drohte dem in die Jahre gekommenen Häuschen das Aus.

Der Cleeberger Ortsbeirat hat sich laut einer Pressemitteilung dem Thema angenommen und sich dafür starkgemacht, dass das Holzbauwerk nicht entsorgt wurde, sondern am Panoramaweg einen neuen Standort finden sollte. Nach dem Abbau diente es zunächst den Niederkleener Bürgern als Interimshaltestelle während des Ausbaus der Butzbacher Straße. Danach brachte es der Bauhof der Gemeinde Langgöns zurück nach Cleeberg und stellte das Fundament dafür her.

„Wir freuen uns, dass das alte Häuschen die beiden Transporte gut überstanden hat“, so Ortsvorsteherin Heidi Tonhäuser. Der Ortsbeirat hatte vorgeschlagen, dass es am „Zollstock“ auf der Höhe zwischen Waldsolms und Cleeberg an der K 365 den zahlreichen Wanderern als Schutzhütte oder auch nur zum Verweilen dienen soll. Auf diesem Wegabschnitt des Panoramaweges gibt es sonst keine Unterstellmöglichkeit. In Eigeninitiative wurde die Hütte von den Mitgliedern des Ortsbeirates renoviert. Winfried Hartmannshenn ersetzte das Dach und die übrigen Mitglieder des Ortsbeirates nahmen kleinere Reparaturen vor und verpassten der Hütte einen neuen Anstrich.

Da die Gemeinde Waldsolms ebenfalls kürzlich einen Panoramaweg ins Leben gerufen hat, möchte der Ortsbeirat Kontakt zur Nachbarkommune und zum Naturpark Taunus aufnehmen, um zu eruieren, ob man hier eventuell durch eine Verbindung der beiden Strecken eine kreisübergreifende Vernetzung der Wanderwege in der Region vornehmen kann.