"Eine Leerstelle wird ausgefüllt"

Planskizze des Erdgeschosses, wo die Tagespflege und eine Wohnung eingerichtet werden soll. Am linken unteren Rand das Gebäude der Bäckerei Mack, rechts unten die Kirch-Gönser Straße.

LANGGÖNS - Eine Tagespflege und Betreutes Wohnen sollen in Lang-Göns eingerichtet werden. Die Mitglieder des Haupt- sowie des Bauausschusses der Gemeinde waren sich in ihrer gemeinsamen Sitzung einig, dieses Vorhaben auf einem 1640 m² großen Eckgrundstück im Bereich des Fachmarktzentrums "Am Lindenbaum", unweit des von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Hessen-Süd betriebenen Seniorenzentrums "Heinz-Ulm-Haus", umsetzen zu lassen.

Bauträger ist das Bauunternehmen Faber & Schnepp, die das Grundstück kaufen wird. Als Mieter des Hauses und Betreiber der Einrichtung wird die Awo Hessen-Süd fungieren. Anja Asmussen, diesmal in ihrer Funktion als designierte Leiterin des "Heinz-Ulm-Hauses", das sie ab 1. Juli übernimmt, stellte als Awo-Bevollmächtigte das Nutzungskonzept vor: "Die Tagespflege wird in der Regel von Pflegebedürftigen in Anspruch genommen, deren Angehörige tagsüber berufstätig sind oder Entlastung brauchen. Die Pflegebedürftigen werden morgens abgeholt und nachmittags wieder nach Hause gebracht", informierte Asmussen.

Mit der Tagespflege als teilstationärem Angebot soll in Langgöns die Lücke zwischen ambulanter und stationärer Versorgung geschlossen und damit auf den Bedarf in der Gemeinde Langgöns reagiert werden. Zielgruppe sind ältere, pflegebedürftige Menschen aus der Gemeinde beziehungsweise im Umkreis von 15 Kilometern. 16 Plätze sind im Erdgeschoss geplant. Es gibt Gemeinschafts-, Ruhe- und Therapieräume, mehrere Toiletten, alles ist barrierefrei. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr, ab drei Gäste auf Wunsch auch an Feiertagen.

Ebenfalls im Erdgeschoss soll eine Wohnung im Rahmen des Betreuten Wohnens/Servicewohnens entstehen. Auf der ersten und zweiten Etage werden barrierefrei jeweils fünf Wohnungen eingerichtet. Sie haben Größen zwischen 56 und 66 m² und sind damit sowohl für Alleinstehende, als auch für Paare geeignet. Insgesamt sind es elf Wohnungen jeweils mit Balkonen. Für das "Servicewohnen" vermittele die Awo die Wohnungen zur Miete. Dabei bestehe keine vertragliche Verbindung zu einem Pflegedienst. Erst wenn körperliche Einschränkungen es nahelegen würden, pflegerische Leistungen in Anspruch zu nehmen, könnten die Mieter entsprechende Leistungen vereinbaren. So besteht beispielsweise auch die Möglichkeit, in der Tagespflege Mittag zu essen, "auch im Heinz-Ulm-Haus gibt es einen offenen Mittagstisch ganz nach Wunsch", erklärte Asmussen. Sie betonte, dass das Konzept "noch nicht in Stein gemeißelt ist, es sind erste Planungen". Wenn die Gemeindevertretung grünes Licht gegeben habe, werde sich die Awo mit einem umfangreichen Konzept an die Pflegeverbände wenden, die alles prüfen und bewilligen müssten, und den Versorgungsvertrag für die Pflegeeinrichtung beantragen.

Hans Ulrich Theiss, langjähriger Vorsitzender des Langgönser Seniorenbeirats und Mitglied des Kreisseniorenbeirats, begrüßte das Projekt ganz ausdrücklich: "Unsere Bemühungen werden jetzt von Erfolg gekrönt, das ist sehr, sehr positiv." Der Bedarf für die Gemeinde Langgöns sei 2017 auf acht Plätze in der Tagespflege berechnet worden, 44 seien es für den Teilraum Gießen-Süd gewesen. Die Zahlen hätten sich zwischenzeitlich erhöht. "Meine Erfahrung ist, dass solche Plätze ganz schnell in Anspruch genommen und gebucht werden", betonte er.

Bürgermeister Marius Reusch (CDU) schloss sich dieser Einschätzung an und sprach von einer "sehr erfreulichen Entwicklung. Die Tagespflege war bisher eine Leerstelle in der Gemeinde. Sie ist eine ganz wichtige Aufgabe, auch um Entwicklung in die Orte zu bringen." So könne ein großes Haus, in dem zuletzt eine einzige ältere Person gewohnt habe, die dann ins Servicewohnen zieht, anschließend von einer Familie bewohnt werden. Der Gemeindevorstand habe lange gesucht, um das "sehr attraktive Grundstück", passend zum Standort zu verkaufen.

"Gerade auch die Nähe zum ,Heinz-Ulm-Haus' ist Gold wert, ich kann es nur befürworten, für die Seniorenfreundlichkeit unserer Gemeinde tut das ganz gut", freute sich der Rathauschef. Jürgen Knorz (CDU) sprach von einer "sehr sympathischen Lösung bei wachsendem Bedarf an Betreuungseinrichtungen", Volker Rühl (SPD) unterstützte das Vorhaben ebenfalls voll.

Stephan Faber, Geschäftsführer von Faber & Schnepp, informierte über die geplante Baumaßnahme: Das Gebäude folgt der dreieckigen Form des Grundstücks. Abgerundete Ecken sollen das dreistöckige Haus, das eine Höhe von knapp zehn Metern haben wird, "charmanter" machen. Die Zuwegung erfolgt parallel zur Straße oberhalb der Bäckerei Mack. Ein Fußweg ermöglicht den schnellen Übergang zum "Heinz-Ulm-Haus".

Eine Fotovoltaikanlage, um Strom zur Eigennutzung zu erzeugen, ist schon eingeplant. Es sollen "keine Schotterwüsten" im Außenbereich angelegt werden. Weitere ökologische Kriterien, darunter Zisternen und Regenwassernutzung, regenerative Energieerzeugung und eine Fassadenabstimmung in Abstimmung mit dem Gemeindevorstand, sollten, das forderte Annette Mulitze (Grüne), im städtebaulichen Vertrag und Verkaufsvertrag aufgenommen werden.

"Das Gebäude kann ein Gewinn sein und eine Landmarke schaffen", zeigte sich Dr. Michael Buss (Grüne) begeistert und brachte damit die Meinung der Sitzungsteilnehmer auf den Punkt. Planer Julian Adler stellte die erforderlichen Änderungen im Bebauungsplan vor. Um das Vorhaben umzusetzen, soll hier ein "Sondergebiet" im beschleunigten Verfahren geschaffen werden. Sobald das erforderliche Schallemissionsgutachten vorliegt, seien die Voraussetzungen zur Offenlegung gegeben. Auch das wurde einvernehmlich empfohlen.

Zum zeitlichen Ablauf lassen sich noch keine genauen Angaben machen. Auf Anfrage sprach Knorz von einem Baubeginn "vielleicht Mitte nächsten Jahres und einer Inbetriebnahme in 2023".