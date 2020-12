Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Zu Beginn der letzten Gemeindevertretersitzung im Jahr 2020 dankte der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch (CDU) „allen Fraktionen und ehrenamtlichen Mitarbeitern in einem besonderen Jahr, dass wir alle gemeinsam konstruktiv bewältigt haben“. Ob Hochwasserschäden oder Kitagebühren, alles sei sehr einvernehmlich geregelt worden. „Wir haben durch Corona ein ganz besonderes Jahr erlebt, es darf nächstes Jahr besser werden in mehrfacher Hinsicht“, fasste der Rathauschef zusammen.

Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden einstimmig verabschiedet: Karl-Heinz Luh wurde als Ortsgerichtsschöffe und stellvertretender Ortsgerichtsvorsteher für das Ortsgericht Langgöns I wiedergewählt. Der Kinderspielplatz Biengartenweg im Ortsteil Cleeberg wird auf Basis des vorliegenden Gestaltungskonzepts neu angelegt. Die Kosten in Höhe von 55 000 Euro werden in den Haushalt 2021 eingestellt. Die Ferienbetreuung und flexible Betreuungszeiten in den Kitas der Gemeinde werden gemäß einem Antrag der Koalition aus CDU/FDP und Grünen umgesetzt. Es soll eine Ferienbetreuung in bis zu zwei Einrichtungen geben. Diese sollte bis zu drei Wochen möglich sein. Gemeinsam mit dem Kitabeirat soll ein Konzept mit Betreuungskriterien ausgearbeitet sowie die Bedarfe abgefragt werden. Wegen der Verkürzung der täglichen Betreuungszeiten in den gemeindlichen Kitas im Rahmen der Corona-Pandemie werden den Eltern die Gebühren anteilig zurückgezahlt. Die Höhe des Rückerstattungsbetrages beläuft sich monatlich auf knapp 7000 Euro für alle Einrichtungen. Die Änderungen zur Friedhofsordnung und zur Gebührensatzung sollen zum 1. Januar 2021 in Kraft treten. Als sichtbarste zeitnahe Auswirkung wird die Gebühr für die Grabräumung zukünftig bereits im Rahmen der Beerdigung erhoben. Damit wird ein Antrag der SPD umgesetzt.

Der Antrag auf Kostenbeteiligung der Gemeinde am An- und Umbau des Sportheims des Turnvereins „Gut Heil“ Dornholzhausen (TVD) am Sportplatz auf dem Kesselberg wurde beschlossen. Es wird einen Anbau geben, inklusive Grill-Terrasse für alle Ortsvereine. 20 000 Euro Kostenbeteiligung wird die Gemeinde Langgöns nun als Eigentümerin des Gebäudes zahlen. Der TVD gibt Eigenmittel in Höhe von 27 000 Euro und wird Eigenleistungen in Höhe von rund 60 000 Euro erbringen. Rund 63 000 Euro müssen als Fördermittel noch beantragt werden.

Sämtliche Anträge wurden direkt in die Ausschüsse verwiesen. Es fiel auf, dass sämtliche Fraktionsmitglieder der Grünen der Sitzung ferngeblieben waren. Auf Anfrage informierte der Fraktionsvorsitzende Dr. Michael Buss, dass dies kein Boykott, sondern Zufall gewesen sei. Im Vorfeld der Präsenzsitzung sei es wegen der aktuellen Coronalage allen Gremienmitgliedern freigestellt worden, teilzunehmen.