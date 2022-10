Eklat in Oberkleen: Rosin verlässt vorzeitig das "Schütz"

Klare Anweisungen von TV-Koch Frank Rosin (l.) an Hartmut Schütz. Screenshot: Imme Rieger

LANGGÖNS-OBERKLEEN - "Das ist nicht meine Leidenschaft, das ist mein Leben", sagt Hartmut Schütz aus Oberkleen, seit 36 Jahren Wirt im "Gasthaus Schütz" in Oberkleen, das in fünfter Generation und seit mehr als 200 Jahren im Familienbesitz ist. Die Geschäfte laufen schon länger schlecht, deshalb haben der Gastronom und seine Frau Verena beschlossen, die Hilfe von Sternekoch Frank Rosin in Anspruch zu nehmen. Was dabei herausgekommen ist, war vor ein paar Tagen in der Reihe "Rosins Restaurants" des Fernsehsenders Kabel Eins zu sehen.

Die eineinhalbstündige Sendung zeigte ein Wechselbad der Gefühle bei allen Beteiligten zwischen Freude, Hoffnung, Frust, Überforderung und Enttäuschung. Der Wille des Ehepaars zur Veränderung nach den Empfehlungen des Profis war da, dennoch gab es ein unerwartetes Ende, denn Frank Rosin beendete seinen Einsatz vorzeitig. Das Format der Serie funktioniert so, dass Frank Rosin Restaurants besucht, die sich in Schwierigkeiten befinden, analysiert, was falsch läuft, und versucht, innerhalb weniger Tage den Inhabern neue Perspektiven aufzuzeigen.

Frank Rosin (l.) in der Küche des Gasthauses Schütz mit Verena und Hartmut Schütz. (Screenshot: Imme Rieger)

Im Langgönser Ortsteil Oberkleen bieten Hartmut Schütz und seine Ehefrau Verena Pizza, Pommes, Pasta und Burger an, doch zu wenig Gäste finden den Weg in die Marienbergstraße. Verena Schütz hat seit vielen Jahren einen Halbtagsjob als Sekretärin, ab dem Nachmittag steht sie in der Küche, ihr Mann kümmert sich um die Getränke und die Bewirtung. Beide haben den Job nicht gelernt, sondern andere Ausbildungen gemacht. Die Doppelbelastung lastet schwer auf der Oberkleenerin: "Ich wünsche mir keine Doppelschichten mehr, aber es wäre auch schade, wenn es nach 200 Jahren im Familienbesitz zu Ende ginge", sagt sie. Er betont: "Ich kann mir nicht vorstellen, den Schlüssel umzudrehen, bevor ich den Löffel abgebe." Rosin stellt fest: "Ein lohnenswerter Fall", lobt das Ehepaar als "nette Leute, eigen, aber nett", kritisiert jedoch die ungleiche Arbeitsteilung: "Ihr seid ein katastrophales Team, die Frau ist extrem fleißig und kann anpacken, der Mann tut so wenig wie möglich, das ist ganz schlechtes Teamwork."

Die 20 Testesser, die Frank Rosin in das Traditionsgasthaus bestellt, überfordern Verena in der Küche, einige müssen lange auf ihr Gericht warten. Sie kritisieren weniger das Essen, Rosin lobt ihre Pizza sogar als "gut", aber das etwas angestaubte Ambiente in der Gaststube kommt nicht gut an.

Der Sender hübscht die Gaststube mit Unterstützung von Schützens und deren Freunden durchaus auf. Rosin zeigt Verena einige einfache Wirtshausgerichte, die sie künftig anbieten soll. Unter anderem Schnitzel mit Pommes, schlägt das Ehepaar ergänzend für die Speisekarte vor.

Hartmut Schütz muss unter Rosins Anleitung Kartoffeln schälen und Suppe pürieren. Er soll seine Frau unterstützen. "Das wichtigste Thema ist die Veränderung, Verena und Hartmut müssen sich ändern und das Thema Gastronomie neu betrachten", unterstreicht der Sternekoch.

Obwohl sich das Ehepaar bemüht, ist Rosin nicht zufrieden: "Die Haltung stimmt nicht, es fehlt die Lust, ich spüre nicht, dass die beiden die Befähigung besitzen, für die Zukunft aufgestellt zu sein", fällt er ein Urteil. Das Ehepaar ist betroffen.

Das Gasthaus Schütz in Oberkleen stand im Mittelpunkt bei „Rosins Restaurants“. (Foto: Imme Rieger)

"Der Herr Rosin hat wenig Respekt vor anderen Menschen. Wir haben nicht unterschrieben, dass die Menschenrechte eingeschränkt werden", wirft ihm Hartmut Schütz am nächsten Morgen vor. Verena Schütz pflichtet ihrem Mann bei: "Hilfe sieht anders aus, das war demoralisierend." Diese Kritik führt dazu, dass der Fernsehkoch das Coaching vorzeitig abbricht.

Hartmut Schütz resümiert das Projekt so: "Die beste Veränderung war, dass wir jetzt Schnitzel auf der Speisekarte haben." Mit dem Wissen von heute würde das Paar das Ganze nicht mehr machen. Sie fühlten sich durch die Sendung vorgeführt.

Die Sendung hat das Paar mit Stammgästen im Gasthaus geschaut. Wichtig ist ihm, zu sagen, dass seine Frau nicht arbeiten geht, um ihn zu unterstützen und die Gaststätte zu retten, wie im Film dargestellt, sondern weil sie diesen Job schon immer gehabt hat, sagt Schütz.

"Einige Kommentare im Internet nach der Sendung sind echt unter der Gürtellinie, auch die schlechten Bewertungen von uns im Internet, die von Leuten gemacht wurden, die uns nicht kennen und niemals zu uns kommen werden, tun schon weh", bilanziert der Oberkleener.