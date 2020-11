Erfahrene und neue SPD-Kräfte

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (red). Mit erfahrenen Kräften und neuen Gesichtern geht die SPD Langgöns in den Kommunalwahlkampf 2021. Ortsvorsteher Volker Rühl für die Liste in Espa, Ortsvorsteherin Heidi Tonhäuser in Cleeberg und der stellvertretende Ortsvorsteher Gerald R. Dörr in Oberkleen sind die Spitzenkandidaten im oberen Kleebachtal. Mit Jürgen Schalwat (Niederkleen) und Thomas Schmidt (Lang-Göns) sowie Prof. Axel Wehrend (Dornholzhausen) runden weitere bewährte Kräfte die Spitzenkandidaturen der Ortsteile ab.

Die Liste für die Gemeindevertretung enthält auf den ersten zwölf Plätzen, so viele Sitze hat die SPD-Fraktion derzeit, dagegen zahlreiche neue Gesichter und Rückkehrer. Angeführt wird die Liste von der Partei- und Fraktionsvorsitzenden Anja Asmussen aus Cleeberg. Auf Listenplatz zwei folgt der frühere Fraktionsvorsitzende Thomas Schmidt aus Lang-Göns. Auch Platz drei ist mit der Cleeberger Ortsvorsteherin Heidi Tonhäuser prominent besetzt. Auf den weiteren Plätzen folgen Dominik Debus (Lang-Göns), Prof. Axel Wehrend (Dornholzhausen), Gerald R. Dörr (Oberkleen), Volker Rühl (Espa), Wilhelm Simon (Lang-Göns), Franz Werle (Oberkleen), Armin Elmshäuser (Lang-Göns), Christian Egelkraut (Dornholzhausen), Frank Itter (Cleeberg). Die Liste umfasst insgesamt 37 Namen.