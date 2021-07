Erfolgreiche „Stadtradeln“-Premiere für Langgöns

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (ikr). „141 Langgönser in insgesamt 20 Teams radeln in drei Wochen 35 851 km. Fünf Tonnen CO2 wurden im Vergleich zum Autofahren damit eingespart. Ich finde, das ist eine tolle Leistung“, resümierte der erste Beigeordnete der Gemeinde Langgöns, Hans Noormann, die Ergebnisse des Stadtradelns in der Gemeinde. Erstmalig hatte Langgöns an dieser bundesweiten Aktion teilgenommen. Vor dem Rathaus zeichnete der Beigeordnete gemeinsam mit Klimaschutzmanagerin Susanne Müller die besten Teams und Einzelteilnehmer aus.

Bürgermeister Marius Reusch hatte beim Auftakt Ende Mai zwar das Ziel ausgegeben, die Nachbarkommune Linden kilometermäßig zu überrunden, das hat aber bei der Premiere (noch) nicht geklappt. „In Linden waren auch drei Schulen dabei, da sind sehr viele Kilometer zusammengekommen“, erklärte Noormann, der selbst ein leidenschaftlicher Radfahrer ist. Im kommenden Jahr wolle man deshalb auch die Langgönser Grundschulen mit einbinden. Er betonte, dass auch viele Bedienstete aus dem Rathaus mitgemacht haben. Um diese Mitarbeiter über die Stadtradeln-Aktion hinaus stärker für das umweltschonende und gesundheitsfördernde Fahrradfahren zu begeistern, hat die Gemeinde mit einem Kooperationspartner ein E-Bike-Leasing eingeführt, das auf reges Interesse stieß. „2022 werden wir dann noch einen draufsetzen“, kündigte der Beigeordnete an. Die Initiative zur Teilnahme an dieser bundesweiten Aktion, die es seit 2008 gibt, hatte Susanne Müller im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde. Ihr galt Noormanns ausdrücklicher Dank: „Ohne Sie hätten wir das nicht umgesetzt.“

Susanne Müller gehörte ebenso wie Hans Noormann und die Familie Altgeld zu den „Stadtradeln-Stars“, die in den drei Wochen kein Auto von innen sahen und komplett auf das Fahrrad umstiegen. „Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht, im Rathaus hatten wir einen regelrechten Wettbewerb“, verriet die Klimaschutzmanagerin, die von ihrem Wohnort in Aßlar zum Langgönser Rathaus radelte.

„Wir wollen mit dieser Aktion den Menschen zeigen, wie wichtig Fahrradfahren ist“, unterstrich Hans Noormann. Neben Klimaschutz, Spaß, Gesundheitsförderung und mehr nachhaltiger Mobilität habe das Stadtradeln einen weiteren Effekt gezeigt: So seien mittels der Meldeplattform „RADar!“ Vorschläge im Rathaus eingegangen, wie der Radverkehr in Langgöns attraktiver gestaltet werden könne. „Diese Anregungen werden in der zukünftigen Radverkehrsplanung einfließen“, sagte der Beigeordnete. Er betonte die Wichtigkeit „guter und sicherer Wege“ und verwies auf den aktuellen „dringenden Wunsch“ nach einem Radweg vom Kernort Lang-Göns nach Niederkleen.

Hans Noormann und Susanne Müller dankten allen, „die ordentlich in die Pedale getreten sind“ und überreichten kleine Fahrradflaschen und Urkunden.

In der Auszeichnungskategorie „Radelaktivstes Team“ belegte das „Offene Team Langgöns“ mit 24 Radlern und 7175 Kilometern den ersten Platz, gefolgt vom Team Lärchenring (neun Radler/3541 km), dem Team Hüttenbiker (zehn Radler/3496 km) und dem Team Rathaus (13 Radler/ 3244 km).

In der Kategorie „Team mit den radelaktivsten Teilnehmern“ fuhr das Team Familie Dinges (1162 km/pro Kopf) auf Platz eins, die weiteren Plätze belegten das Team Grüne Langgöns (611 km/pro Kopf), das Team Lärchenring (393 km/pro Kopf) und das Team der Landfrauen und Freunde (345 km/pro Kopf).

Die fleißigsten Radler in der Einzelwertung der ersten zehn Plätze waren Dieter Schöne auf Platz eins mit 1684 km, gefolgt von Stefanie Altgeld (1310 km), Familie Dinges (1162 km), Jörg Altgeld (1000 km), Günter Rau (914 km), Susanne Müller (896,7 km), Hans Noormann (845,2 km), Jürgen Fitzenberger (815,9 km), Sven Hölkeskamp (750,2 km) und Andreas Piechotta (650,5 km).

Bundesweit liegt Langgöns derzeit auf dem 649. Platz. Am diesjährigen Stadtradeln sind insgesamt 2098 Kommunen beteiligt und bis dato haben 493 978 Radelnde 88 812 592 Kilometer zurückgelegt und damit 13 055 Tonnen CO2 eingespart. Das Klima-Bündnis nimmt jedoch bis September noch Anmeldungen von Kommunen entgegen und gibt im November die Gewinnerkommunen bekannt. Der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch, sein Stellvertreter Hans Noormann und Klimaschutzmanagerin Susanne Müller werten das Stadtradeln schon jetzt als tollen Erfolg.