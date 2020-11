Ersetzbetreuung in Langgönser Kitas erwünscht

In Langgöns soll es 2021 während der Sommerferienschließtage eine Kita-Ersatzbetreuung geben. Eine der Kitas im Kernort, vielleicht das "Kinderhaus" im Fasanenweg, wird dann dabei sein. Foto: Rieger

LANGGÖNS - "Gut ausgestattete Kindertagesstätten und eine hohe Betreuungsqualität sind seit vielen Jahren ein Schwerpunkt der Langgönser Koalition aus CDU/FDP und Grünen." Dies betonte CDU-Chef Jürgen Knorz, der die Gemeinde als "Vorreiter beim Gute-Kita-Gesetz im Landkreis" verortet. In dem Kontext sieht er auch den Antrag, den die Koalition in der jüngsten Parlamentssitzung einbrachte und der nun im Sozialausschuss der Gemeinde Langgöns per Videokonferenz beraten und einstimmig der Gemeindevertretung empfohlen wurde.

Der Ausschussvorsitzende Ahmed Karadag (SPD) formulierte die Beschlussempfehlung: Demnach soll eine Kita-Ersatzbetreuung während der Sommerferienschließtage 2021 für bis zu drei Wochen in bis zu zwei Kitas, eine davon im Kernort Lang-Göns und eine im Kleebachtal, angeboten werden. In einem zweiten Schritt soll die Verwaltung beauftragt werden, gemeinsam mit den Kitaleitungen und dem Kita-Elternbeirat Kriterien für die nähere Ausgestaltung auszuarbeiten und dem Ausschuss vorzulegen. So soll auch festgelegt werden, wer anspruchs- und vorzugsberechtigt sein wird. Knorz begründete den Antrag damit, dass in diesem Sommer aufgrund der Corona-Belastungen und -Ausfallzeiten erstmals in Langgöns eine Ferienbetreuung während der dreiwöchigen Schließzeit durchgeführt wurde. Dafür habe es viele positive Rückmeldungen von den betroffenen Eltern und Erziehern gegeben. Eltern, die beispielsweise aufgrund ihrer Arbeitssituation in dieser Zeit der Kita-Schließung nicht in Urlaub fahren können, bekommen damit eine Betreuungsalternative. Auch den Erziehern komme man entgegen, die flexiblere Urlaubszeiten nachfragen.

Hybrid-Lösung

Dieses Projekt hört sich sehr vielversprechend an: Der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch (CDU) berichtete über den Stand der Verhandlungen zur Einrichtung eines Naturkindergartens in den Räumlichkeiten des Paul-Schneider-Freizeitheims in Dornholzhausen. Um die derzeit geschlossene Einrichtung, deren Träger der Evangelische Kirchenkreis an Lahn und Dill ist, zukünftig erhalten zu können, haben die Gemeinde Langgöns und der Kirchenkreis ein gemeinsames Projektpapier als Willensbekundung verabschiedet, sodass als nächster Schritt ein konkreter Vertrag und Planungen vorgenommen werden können, informierte Reusch. "Die wichtige Botschaft ist: Die Kirche will das Haus für die weltliche Nutzung öffnen, gerade auch für die örtliche Bevölkerung", sagte er. Der Bürgermeister umriss die wichtigsten Eckpunkte: Die Gemeinde Langgöns richtet einen Natur-Kindergarten, das ist eine Waldkita mit festem Gruppenraum, ein und betreibt diesen auch. Angedacht ist, den Bereich im Erdgeschoss des sogenannten "Alten Hauses" als Gruppenraum mit den anliegenden Sanitäranlagen zu nutzen, auch eine kleine Küche soll eingerichtet werden. Insgesamt haben diese Räumlichkeiten eine Grundfläche von rund 113 Quadratmetern. Geplant ist die Kita vorerst einzügig mit bis zu 20 Kindern. Sie wäre auch erweiterbar - durch eine Trennwand oder eine Gruppe, die ganz draußen bleibt, dies alles müsse aber im Detail noch geklärt werden, erläuterte Reusch.

Darüber hinaus tritt die Gemeinde als Mieter für Veranstaltungen, wie beispielsweise Ferienspiele oder bei Partnerschaftsbesuchen der Partnergemeinden, auf. Auch die Durchführung von Ambiente-Trauungen in Garten des Freizeitheims wären möglich.

Seitens des Kirchenkreises ist aktuell eine Nutzung als Selbstversorgerhaus/Bildungs- und Begegnungszen-trum und zur Vermietung für Gottesdienste oder Zeltlager geplant. Der Umbau zur Natur-Kita würde die Gemeinde Langgöns rund 27 000 Euro kosten, kommt noch eine Trennwand hinzu, wären es 35 000 Euro. Für die baulichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen zum Bildungszentrum würde die Gemeinde Langgöns dem Kirchenkreis einen Investitionszuschuss in Höhe von 40 Prozent der anfallenden Kosten, maximal jedoch 30 000 Euro gewähren. Für die monatliche Miete der Kita-Räumlichkeiten inklusive der Nutzung der Außenanlage würden insgesamt knapp 2700 Euro anfallen.

Zusätzliche Angebote von Langgönser Seite sind eine verbesserte Versorgungssituation mit Trinkwasser aus dem Gemeindenetz sowie ein Glasfaseranschluss der außenliegenden Einrichtung.

"Es wird kein klassischer Waldkindergarten, sondern eine Hybrid-Lösung, weil ein fester Gruppenraum eingerichtet wird. Uns wird die große Möglichkeit gegeben, das Außengelände und den angrenzenden Wald in der Kernzeit zu nutzen", betonte der Rathauschef und erinnerte daran, dass momentan das Thema "Waldkita" wegen des Zustands der Wälder kritisch diskutiert werde.

"Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde mitgeht und die Kirchensynode im März 2021 den gleichen Beschluss fasst", hofft Reusch. Das Thema müsse noch nicht abschließend beraten werden, die Kirchenleitung würde sich in der nächsten Sitzung gerne zuschalten und ihre Pläne vorstellen. "Das ist jetzt der Aufschlag, und ich freu mich auf die Beratungen!"

Weitere Beratung

SPD und FW fürchten hohe Zusatzkosten und wollen eine Auflistung der Gesamtkosten sehen. Der Rathauschef sieht das Projekt als "kostengünstigen Ansatz". Hans Noormann (Grüne) sagte: "Es geht darum, für beide Beteiligte eine Art 'win-win-Situation' darzustellen und nicht den Eindruck entstehen zu lassen, dass die Kirche kostengünstig wegkommt". Kristine Tromsdorf (SPD) mahnte außerdem die Sicherheit der Kinder an.

Der Ausschussvorsitzende Ahmet Karadag sprach von "vielen Facetten, die noch zu klären sind, die Diskussionsgrundlage ist schon weit ausgearbeitet".

Das Thema soll nun in den Fraktionen besprochen und in der Januarsitzung weiter beraten werden, so lautete sein Vorschlag, der einvernehmlich angenommen wurde. Jürgen Knorz, der die historische und lokale Bedeutung des Freizeitheims betonte, will den Beschluss noch vor der Kommunalwahl im März fassen lassen.