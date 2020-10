Erster Bauabschnitt des Branntweinweges in Espa abgeschlossen

Jetzt teilen:

ESPA - Der Gegensatz zu früher könnte kaum größer sein und fällt sofort ins Auge: Vorbei sind die Zeiten einer berüchtigten und mit den Jahren immer maroder und dadurch gefährlicher werdenden Schlaglochstrecke. Denn seit Kurzem präsentiert sich der Branntweinweg, die inoffizielle Umgehungsstraße von Espa, frisch saniert.

Dies nahm der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch gemeinsam mit Parlamentspräsident Martin Hanika zum Anlass, die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts von rund einem Kilometer Länge öffentlich zu würdigen. Schließlich war die Sanierung der Straße ein besonderes Thema, was die Gemeindegremien viele Jahre beschäftigte und zeitweise hochkontrovers diskutiert wurde. Auch Bauamtsleiter Jan Schäfer und Jörg Rudolph vom Planungsbüro Zick- Hessler nahmen am Ortstermin teil. Vier Wochen dauerten die Bauarbeiten, mit 200 000 Euro wurde der Kostenrahmen eingehalten. Der Weg wurde in einer Breite von 3,5 Meter ausgebaut. An beiden Seiten wurden Bankette angelegt, sodass die Gesamtbreite 4,3 Meter beträgt.

"Ich bin froh, dass wir zeitnah, in wirklich guter Qualität und angemessen für den Bedarf die Straße fertigstellen konnten und damit für den Pendlerverkehr eine dauerhafte und gute Verbesserung erreichen konnten. Die Straße hat jetzt eine ganz andere Qualität, wir haben für die nächsten Jahre Gutes geschaffen", freute sich der Rathauschef. Auch der Parkplatz des SV Blau-Weiß Espa wurde mit saniert. Die Vorgehensweise, nämlich die alte Straße als Basis für die Sanierung zu nutzen, habe neben der Zeitersparnis auch eine erhebliche Kostensenkung um etwa 50 Prozent mit sich gebracht: Auf dem Untergrund der alten Straße wurden die Schadstellen geschlossen, eine Schottertragschicht aufgebracht und darüber eine Trag-Deckschicht gelegt, erläuterte Jan Schäfer. Dieses Verfahren habe sich in der Vergangenheit bereits vielfach bewährt, informierte Jörg Rudolph. Es sei auch für höhere Tonnagen wie Lkw ausgelegt.

Abkürzung

Reusch wies darauf hin, dass der Weg, der von zahlreichen Pendlern aus Richtung Cleeberg regelmäßig als Abkürzung zur Landstraße nach Butzbach genutzt wird, aktuell immer noch nur für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben ist: "Das muss so lange bleiben, bis der Ausbau der Straße inklusive des Knotenpunktes im Anschlussbereich an die Landesstraße nach Butzbach fertiggestellt ist", verdeutlichte er. Hier sei man aktuell in der Planungsphase, welche Dimension der Knotenpunkt haben soll. Dies müsse mit der Verkehrsbehörde Hessen Mobil abgestimmt werden. "Unser Ziel ist es, den Branntweinweg als Gemeindestraße offiziell für den Verkehr freigeben zu können!", betonte er.

Der Ausbau des Knotenpunkts ist für 2021 geplant, dieser zweite Bauabschnitt wird noch einmal rund 200 000 Euro kosten, sodass insgesamt 400 000 Euro für das Projekt zu Buche schlagen. Die Gelder stammen aus den Mitteln der Hessenkasse, die 90 Prozent der Kosten abdeckt.

Auch Martin Hanika lobte den Straßenausbau: "So wie der Weg jetzt saniert ist, hat er ein vernünftiges Maß gefunden für Breite, Ausbautechnik und Kosten. Er ist nicht breiter als erforderlich, aber er ist ausreichend breit." Man müsse hier vernünftig fahren und nicht zu schnell, denn die Strecke werde auch von Fußgängern, Radfahrern und landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt, außerdem gebe es Wildwechsel. Die Straße sei nicht nur eine wesentliche Entlastung für die Anlieger der Ortsdurchfahrt von Espa, sondern auch für den gesamten Stadtbereich vom Butzbach: "Denn wer von Cleeberg aus über diesen Weg zur Autobahn in Richtung Frankfurt oder nach Bad Nauheim und Friedberg fährt, muss nicht durch Butzbach", erläuterte Hanika.

Tempo-Reduzierung

Reusch wies auf einen möglichen Gefahrenpunkt am Beginn des Branntweinweges aus Richtung Cleeberg hin: Dort ist die Vorfahrt so geregelt, dass sie in Richtung Espa abknickt. Das bedeutet, dass Fahrzeuge, die aus Espa kommen, Vorfahrt haben. "Das beachtet leider nicht jeder", weiß der Bürgermeister.

Auch wolle man sich in den politischen Gremien mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf dem sanierten Weg beschäftigen. Eine zukünftige Tempo-Reduzierung im Bereich des Sportplatzes sei bereits angedacht.