Erstes Konzert nach Corona-Lockdown in Watzenborn-Steinberger Christuskirche

Das Ensemble "II Giratempo" mit (v.l.) Max Volbers (Cembalo), Magnus Mehl (Saxofon), Laila Salome Fischer (Sopran), Teodoro Baú (Viola da Gamba) und Vanessa Heinisch (Theorbe). Foto: Dickel

WATZENBORN-STEINBERG (gdi). "Ausverkauftes Haus" beim ersten öffentlichen Konzert nach dem Lockdown in Pohlheim. In der Watzenborn-Steinberger Christuskirche, wo im Normalfall 500 Besucher Platz finden, standen dieses Mal nur 60 Plätze zur Verfügung. Dank kluger Vorbereitung mit Anmeldung, Einlasskontrolle, Desinfektion, Platzanweisung, Mundschutz, Lüftung und großem Abstand zueinander und zum Musikensemble im Altarraum hatten die Verantwortlichen des Kirchenvorstandes mit Kantorin Cordula Scobel eine solide Basis geschaffen.

Auch für die fünf Musiker des Ensembles "II Giratempo" war es das erste Konzert seit Anfang März. Sie hatten sich bestens vorbereitet, was auch ihrer Freude und Engagement bis zum letzten Ton anzumerken war.

Mit der Konzertüberschrift "Talkin' about Barbara" entführten die Künstler ihr gespannt lauschendes Publikum in die Zeit des Barock, in der die italienische Komponistin und Sängerin Barbara Strozzi die Musikwelt mutig in eine neue Ära bewegte. Und genau diese "Kompositionsschätze" haben "II Giratempo" inspiriert, mit dieser Musik das "Hier" und "Jetzt" ein wenig "aufzumischen".

Auch deshalb hat die Gitarristin Vanessa Heinisch 2017 dieses Ensemble gegründet, um mit ihren Kollegen all die Herzensprojekte realisieren zu können, über die man als Orchestermusiker sonst nur sehnsüchtig beim Kaffee spricht. "Man müsste mal..."

So vorab informiert und eingestimmt, erlebten die Konzertbesucher ein einstündiges Sommerkonzert mit Melodien und Geschichten aus der Barock- und Gründerzeit der Oper. Mit den Instrumenten Cembalo, Blockflöte, Viola da Gamba, Theorbe und Barockgitarre war der zeitgemäße Sound zwar bestens besetzt, bekam aber immer wieder von Magnus Mehl mit seinem Saxofon einen kernigen "Jazz-Groove" verpasst.

Ergreifend und faszinierend

Dass hierzu die Mezzosopranistin Laila Salome Fischer immer wieder ergreifend und faszinierend die Liedgeschichten zum Ausdruck brachte, war tief beeindruckend. Mal dem Jazz- oder Barocksound entrückt und dann wieder vordergründig den Mut und die Dominanz der geehrten Barbara Strozzi erstrahlen zu lassen, fesselte und begeisterte die Zuhörer immer wieder.

Während Max Volbers mit dem Cembalo, Teodoro Baú mit der Viola da Gamba und Vanessa Heinisch mal mit Theorbe und mal mit Barockgitarre immer wieder den barocken Klangteppich erzeugten, harmonierten diese doch erstaunlich mit dem Jazz-Sound von Saxofon und Blockflöte. Ein wahrhaft zeitübergreifendes "Klangspektakel", das Laila Salome Fischer je nach Stimmungsinhalt gekonnt ergänzte oder auch vordergründig dominierte.

Dass am Ende des einstündigen Sommerkonzertes das Publikum seine geforderte Zugabe erhielt, verwunderte nicht. Dass das Ensemble mit Applaus im Stehen weitere drei Mal in den Altarraum zurückgeholt wurde, unterstrich die hohe Klasse der hier gebotenen Musik. Man spürte aber auch die Freude, mal wieder ein Konzert live erleben zu dürfen.

Mit dem nötigen Sachverstand, Kreativität, Regelverantwortung, Mut und Umsetzungstüchtigkeit können auch in komplizierten Zeiten wunderschöne Lebensmomente erzeugt werden, die Publikum und Künstler gleichermaßen erfreuen.