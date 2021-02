"Es besteht absoluter Handlungsbedarf"

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Zu Beginn der letzten Haupt- und Finanzausschusssitzung der Legislaturperiode fasste Bürgermeister Marius Reusch (CDU) das jüngste Hochwasserereignis im Kleebachtal in der vergangenen Woche zusammen: "Es war eine sehr kritische Situation, insgesamt konnten jedoch größere Schäden verhindert werden", informierte er. Bauhof und Feuerwehr hätten aus den beiden Überschwemmungsereignissen 2020 gelernt, die vorgefüllten Sandsäcke seien binnen Minuten verbaut worden und hätten ihren Dienst getan. "Dadurch wurde eine großflächige Überflutung in Niederkleen verhindert, ein Kompliment an die Feuerwehr", betonte der Rathauschef. Von der besonderen Thematik mit den Stauwehren konnten sich dieses Mal Vertreter des RP und des Wasserverbandes direkt vor Ort ein Bild machen. Die Rückhaltebecken in Niederkleen und Dornholzhausen hätten während des Hochwassers nur in geringem Umfang angestaut. Für Gespräche über diese Thematik beim RP und mit dem Wasserverband gebe es "diesmal positive Signale", eventuell gebe es sogar Fördermöglichkeiten. Reusch zeigte Verständnis dafür, dass "Ängste und Emotionen bei der Bevölkerung hoch kochen" und unterstrich: "Das Hochwasserthema ist eine wichtige Aufgabe, an der wir dranbleiben müssen, wir werden uns mit der Situation nach wie vor nicht zufriedengeben."

Einstimmig empfahl das Gremium mit seinem Vorsitzenden Jürgen Knorz (CDU) an der Spitze, den Eltern, die ihre Kinder wegen Corona trotz offener Einrichtung nicht in die Kita schicken, die entsprechenden Kita-Gebühren zu erstatten beziehungsweise nicht zu erheben.

Eine Auswertung des Energieverbrauchs in den sechs Kindertagesstätten der Gemeinde zeigt sehr starke Unterschiede bei Strom-, Gas- und Wärmeverbrauch. Insbesondere für die Kita Fasanenweg bestehe "absoluter Handlungsbedarf", so Jürgen Knorz. In der Diskussion brachten mehrere Ausschussmitglieder verschiedene Empfehlungen ein, an dem Thema zu arbeiten. Klaus Kutt (FW) empfahl, das Personal anzuweisen, wie es mit der Heizung umgehen soll. Im Übrigen könne man die Häuser nicht miteinander vergleichen. Markus Beppler (FW) schlug vor, für jedes Haus den Energieeffizienzwert zu ermitteln und damit zu arbeiten. Hans Dern (Grüne) riet als Einsparmaßnahme, mit Nachtabsenkung zu arbeiten. Bürgermeister Marius Reusch stellte seine Idee vor, ein Team innerhalb der Gemeindeverwaltung einzurichten, das gemeinsam das Thema Gebäudemanagement anpacken, alles in den Blick nehmen, Schwachstellen erkennen und sukzessive daran arbeiten soll. Dieser Vorschlag kam bei allen gut an. Anja Asmussen (SPD) fragte nach einer Auffälligkeit beim Gas-Wärmeverbrauch in der Kita Mäuseburg im Ortsteil Lang-Göns. Hierzu konnte der Bürgermeister nur Vermutungen äußern, der Umstand soll im neu gewählten Parlament weiter thematisiert werden. Hans Noormann (Grüne) möchte bezüglich des Energieverbrauchs in den Kitas in einer digitalen Übersicht die Änderungen auflisten, "damit jeder gleich sehen kann, wenn sich etwas ändert. Soweit sind wir aber noch nicht", sagte er. Marius Reusch erklärte: "Wir müssen das Thema Energiemonitoring noch intensiver anpacken."