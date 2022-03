Etwas Normalität für Ukraine-Flüchtlinge in Langgöns

Für die Verständigung mit den Geflüchteten aus der Ukraine werden Menschen gesucht, die Russisch oder Ukrainisch übersetzen oder die den Ukrainern Deutsch als Umgangssprache vermitteln können, auch ohne spezielle Ausbildung. Interessenten melden sich per E-Mail an ev.fluechtlingsarbeit.lahnunddill @ekir.de.

Sachspenden werden im Paul-Schneider-Freizeitheim nicht entgegengenommenWer Hilfe anbieten möchte, kann sich mit einer Anfrage an die Gemeindeverwaltung Langgöns wenden, per E-Mail an langgoenshilft@ langgoens.de.

Weitere Infos über die Diakonie-Katastrophenhilfe gibt es auf https://tinyurl.com/4nwuczjs.