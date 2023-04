Ewald Haub ist der Feuerwehr seit 70 Jahren treu

Die Jugendfeuerwehr bestand am Jahresende aus acht Mitgliedern, vier Mädchen und vier Jungs. Besonders in Erinnerung blieb ihnen der Berufsfeuerwehrtag in der Großgemeinde inklusive einer Nachtübung. Die Minifeuerwehr bestand zum Jahresende aus sechs Jungs. Höhepunkt war die gemeinsame Übernachtung aller Minifeuerwehren in Lang-Göns, wobei auch das Kinderfeuerwehrabzeichen „Tatze“ abgenommen wurde. Aus der Alters- und Ehrenabteilung berichtete Wilma Schäfer über viele gemeinsame Aktivitäten, darunter die Teilnahme an der Kirmes im August. Auf diese Veranstaltung ging auch Vorsitzender Markus Rudrich in seinem Jahresbericht ein: Der Entschluss, nach der Pandemie wieder eine Kirmes mit Disco, Umzug, Tanz und buntem Nachmittag anzubieten, habe sich als richtig erwiesen.