Fahrerflucht nach Sachschaden

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (red). Am Freitag streifte gegen 18.20 Uhr ein Unbekannter beim Vorbeifahren einen in der Straße „An der Pfarrwiese“ (Höhe 9) geparkten silberfarbenen Peugeot 307 am Außenspiegel. Anschließend fuhr er davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen Ford Transit. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.