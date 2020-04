Fahrstreifen an der Talbrücke Langgöns gesperrt

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (red). Auf der Autobahn 45 zwischen dem Gießener Südkreuz und dem Gambacher Kreuz ist seit Freitagnachmittag im Bereich der Talbrücke Langgöns der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hanau/Aschaffenburg gesperrt. Es steht daher in diesem Bereich nur noch ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hanau zur Verfügung, der Verkehr wird auf dem linken Fahrstreifen an der Sperrung vorbeigeführt. Die Fahrtrichtung Dortmund ist hiervon nicht betroffen. Dort kann der Verkehr weiterhin auf allen Fahrstreifen fahren.

Übergangskonstruktion

Hintergrund für die Fahrstreifensperrung ist ein Schaden an der sogenannten Übergangskonstruktion der Talbrücke Langgöns in Fahrtrichtung Hanau. Die Übergangskonstruktion verbindet in der Fahrbahn die Brücke mit dem Brückenwiderlager und gleicht die temperaturbedingten Bewegungen des Brückenbauwerkes aus. Der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hanau ist im Bereich des Schadens nun vorübergehend gesperrt, um eine weitere Ausdehnung der Beschädigungen zu verhindern. Für dieses Jahr hat Hessen Mobil einen Austausch dieser Übergangskonstruktion bereits in Vorbereitung. Hessen Mobil wird kurzfristig mit einer Spezialfirma prüfen, wie der nun aufgetretene Schaden schnellstmöglich repariert werden kann.