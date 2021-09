Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CLEEBERG - (ikr). Zu seiner Jahreshauptversammlung für das Vereinsjahr 2020 lädt der FC Cleeberg 1949 am kommenden Samstag, 11. September, um 18 Uhr auf den Sportplatz in Cleeberg an der Oberkleener Straße ein. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Bericht des ersten Vorsitzenden und denen der Abteilungsleiter, die Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder und Neuwahlen.