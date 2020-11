FDP-Chefin Barbara Fandré: "Fragen nicht beantwortet"

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - "Da ich aktuell öffentlich in der Kritik aller Parteien, mit Ausnahme der Grünen, stehe, sehe ich mich veranlasst, zur Angelegenheit 'Mischplatz Niederkleen' noch einmal Stellung zu nehmen", schreibt die Langgönser FDP-Chefin Barbara Fandré. "Der Gemeindevorstand hat heimische Unternehmen darum gebeten, Konzepte zur Bebauung und zur Entwicklung des 'Mischplatzes' zu unterbreiten", erinnert sie. Zwei Unternehmer nahmen teil: Wolfgang Bork und Frank Hildebrand. In einer Sitzung von Ortsbeirat und Bauausschuss habe Ortsvorsteher Christoph Meywald versprochen, die Bürgerschaft an der Entscheidung zu beteiligen und sich ein Meinungsbild zu machen. "Um in einen konstruktiven Dialog mit möglichst vielen Bürgern zu kommen, hat die Interessensgruppe ,Zukunft jetzt - Neue Wege Langgöns', sich an den Ortsvorsteher gewandt und ihn zu einem Treffen eingeladen", berichtet Fandré weiter. Diese Einladung habe Meywald abgelehnt.

Im August wurde eine Sitzung des Ortsbeirates anberaumt, in der die Unternehmer ihre Konzepte vorstellen sollten, um diese zu beraten und um zu einer Beschlussempfehlung zu kommen. Während das Bork-Konzept ausschließlich Firmeninteressen (Hostel für die überwiegend osteuropäischen Fahrer) berücksichtigt habe - was legitim sei - sei das Konzept der Firma Hildebrand auf die Bedürfnisse des Ortes zugeschnitten gewesen. Ein kleiner Bäckereiladen mit Café, barrierefreie Wohnungen und Erhalt der Baumreihe, "so, wie man sich das vorgestellt und erhofft hatte", betont die Liberale. Doch anstatt zu einer Empfehlung zu kommen, sei Bork vom Ortsbeirat gebeten worden, sein Konzept abzuändern mit den Elementen, die das Hildebrand-Konzept bereits berücksichtigt hatte. Lediglich die Parkplatzsituation beim Hildebrand-Konzept sei bemängelt worden. "Fragen, die die zahlreichen Besucher in der Sitzung hatten, wurden weder vom Ortsvorsteher noch von einem anderen Ortsbeiratsmitglied beantwortet", das wiederum werfe Fragen für Außenstehende auf, so Fandré.

In der Bauausschusssitzung Ende Oktober habe Bork ein komplett neues Konzept mit neuem Planer vorgestellt, "welches sich nicht nur optisch stark an dem der Firma Hildebrand orientierte", urteilt Fandré.

"Man könnte sagen, das Hildebrand-Konzept wurde perfektioniert und von daher ist es richtig zu sagen, man hatte zwei gute Konzepte. Völlig auszublenden, wie es dazu kam, ist menschlich gerade noch zu verstehen", sagt sie. "Mit allen Mitteln zu verteidigen, hingegen nicht. Auch wenn ich weiß, dass Wahrheiten auszusprechen nicht unbedingt gewünscht ist: Zu diesem Ablauf kam es aufgrund enger nachbarschaftlicher- und freundschaftlicher Beziehungen in den Ortsbeirat bis ins Parlament", spricht sie Klartext, und so eine Vorgehensweise sorge auch für Politikverdrossenheit in der Bevölkerung. Foto: Rieger