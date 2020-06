Feldhamster leben in Langgöns auf

Staatssekretär Oliver Conz (hockend Mitte) besichtigte im Beisein von Martin Wenisch, Melanie Albert, Hans Noormann und Tobias Erik Reiners einen Hamsterbau. Foto: Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS (ikr). "Südlich von Lang-Göns gibt es den letzten Feldhamsterlebensraum in Hessen, wo wir mehr als einen Bau pro Hektar antreffen", schilderte Melanie Albert, Regionalkoordinatorin "Feldhamsterland" der Arbeitsgemeinschaft Feldhamsterschutz unter dem Dach der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON), die aktuelle Situation im Land. Anlässlich des Tags der Artenvielfalt besuchte Staatssekretär Oliver Conz aus dem Hessischen Umweltministerium das Feldhamster-Projekt in Lang-Göns. Dort und in Holzheim existieren noch zwei der größten Feldhamsterpopulationen Hessens. Diese geschützte Art ist hessenweit und darüber hinaus fast verschwunden.

Auch Hans Noormann, der Erste Beigeordnete der Gemeinde Langgöns, Martin Wenisch, der sich seit fast 20 Jahren in Lang-Göns überaus erfolgreich im Feldhamsterschutzprogramm des Landes engagiert und Vorsitzender der örtlichen Nabu-Gruppe ist, Tobias Erik Reiners, Vorsitzender der HGON und Naturschutz-Dezernatsleiter Gerhard Schulze-Velmede vom RP Gießen begrüßten den Besucher aus Wiesbaden.

"Nirgends in Hessen haben wir solche Zahlen wie hier, ähnlichen Bestand gibt es höchstens noch in Butzbach, der Bestand ist gesund", das bestätige auch die diesjährige Frühjahrskartierung, informierte Albert über ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, mit dem Lang-Göns sich in Sachen Naturschutz schmücken kann. In anderen hessischen Regionen verzeichne man "seit 2017 einen krassen Zusammenbruch der Bestände". Dies liege an der Trockenheit und den damit verbundenen früheren Ernten. Im Main-Kinzig-Kreis habe sich beispielsweise die Zahl der Bauten seit 2017 von 0,7 auf 0,3 pro Hektar reduziert.

"Das ist ein dramatischer Zusammenbruch", stellte Tobias Erik Reiners klar.

Wie kommt es eigentlich, dass in Lang-Göns die Zahlen vergleichsweise hoch und stabil sind? Dieser Umstand sei der "Effekt von vielen Schutzmaßnahmen seit Ende der 90er-Jahre", betonte Melanie Albert. Das bestätigte Martin Wenisch, der maßgeblich zum Feldhamsterschutz in Lang-Göns und Holzheim beigetragen hat: "Wir haben 2003 angefangen mit Kartierungen, später kamen dann Maßnahmen zum Schutz der Feldhamster dazu wie das Belassen von Teilflächen, auf denen Getreide nicht geerntet wird. Sie sollen helfen, die Biodiversität zu verbessern." Die Kooperation mit den örtlichen Landwirten laufe hervorragend. Ein Vorteil in Lang-Göns sei zudem, dass die Ernte hier immer später als in der Wetterau und in Südhessen erfolge, ergänzte Albert.

Die Flächen südlich der Kerngemeinde sind als Ausgleichsmaßnahme für das Fachmarktzentrum am Lindenbaum ausgewiesen. Diese Maßnahme läuft über einen Zeitraum von 30 Jahren.

Vor zwei Jahren startete außerdem das Feldflurprojekt Gießen-Süd. Ziel davon ist es, dem Biodiversitätsverlust entgegenzuwirken, um die Lebensräume von Feldhamster, Feldlerche, Rebhuhn, Grauammer und weiterer Arten zu verbessern. Denn die Bestände dieser Tierarten gehen seit langem dramatisch zurück. Der Verlust von Tier- und Pflanzenarten im Offenland soll gestoppt werden. Flächen in den Gemeinden Hüttenberg, Langgöns, Linden, Pohlheim und Gießen sind beim Feldflurprojekt Gießen-Süd einbezogen.

Maßnahmen wie beispielsweise die Anlage von Blühstreifen, aber auch die Vernetzung und Einbindung regionaler Akteure und Organisationen im Projektgebiet, stehen hierbei im Mittelpunkt. Das Projekt ist Teil des Schutzprogramms "Förderung von Leitarten der Feldflur" unter Regie des Umweltministeriums.

Tobias Erik Reiners betonte: "Es müsste eigentlich auf jedem zweiten Feld eine Maßnahme sein, in Zahlen ausgedrückt wären das zehn Maßnahmen auf 100 ha. Auf einer kleineren Fläche kriegen wir das hin, aber auf den großen Flächen nicht." Dabei dürften "keine Katastrophen wie frühe Ernten" passieren.

Weil der Feldhamster relativ stationär lebt, leiden viele Populationen auch unter Inzucht. Deshalb setzen die Experten, um den "Status quo" im Raum Langgöns nicht nur zu halten, sondern zu verbessern, zukünftig auf die sogenannte "assistierte Migration". Das ist ein spezielles Zuchtprogramm, bei dem die Feldhamster in großen Hallen gehalten, miteinander verpaart und bei Erfolg ausgewildert werden. Im Opel-Zoo wird mit dieser Methode schon erfolgreich gearbeitet. Ideal wäre dabei laut Reiners ein "Zuchtstamm von 30 Tieren, die jährlich 150 Tiere produzieren". Schwierig sei es aber schon, eine geeignete Halle zu finden, die am besten auch in der Nähe der freilebenden Population liegen sollte und über Strom- und Wasseranschluss verfügen müsste. Eine zu schaffende Stelle für Fachpersonal käme hinzu.

Der Staatssekretär zeigte sich von den erfolgreichen Maßnahmen beeindruckt und betonte: "Dort, wo die Tierarten der Ackerlebensräume noch vorkommen oder ihre höchsten Dichten haben, müssen Agrarumweltmaßnahmen konzentriert angeboten werden. Dazu sind speziell ausgebildete ökologisch versierte Berater unerlässlich. All dies habe ich bei meiner Hamsterexkursion in Langgöns zum Tag der Artenvielfalt angetroffen."