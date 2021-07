Feuerwehr sieht Risikolage in Niederkleen

Der Kleebach in der Innerortslage von Niederkleen - erst im letzten Jahr ausgebaggert - ist inzwischen wieder stark bewachsen. Bei Hochwasser würde das Wasser auch aufgrund des Bewuchses schnell steigen. Fotos: Rieger

NIEDERKLEEN - Unter dem Eindruck der Bilder aus den Flutgebieten in Nordrhein-Westfallen und Rheinland-Pfalz rückt im Ortsbeirat Nieder-kleen das Thema Hochwasserschutz einmal mehr in den Fokus. Allein im vergangenen Jahr gab es zwei Überschwemmungen, in diesem Jahr bislang eine. Besonders gefährdet ist die Innerortslage Niederkleens.

Ortsbeiratsmitglied Horst Röhrig (SPD) hat für die nächste Sitzung des Gremiums einen "vorsorglichen Antrag zur vorbeugenden Gefahrenabwehr Starkregen" und eine Anfrage an den Gemeindevorstand gestellt. In der Anfrage möchte er wissen, ob den Vorstandsmitgliedern die Starkregen-Hinweiskarte des hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) bekannt ist. Auf Basis dieser Unterlagen gebe es "sehr hohe Zuschüsse für gemeindebezogene Gefahrenkarten mit detaillierten hydraulischen Simulationen". Röhrig will wissen, ob der Gemeindevorstand in dieser Richtung tätig werden möchte.

Gefährdungskarte

In seinem vorsorglichen Antrag bittet er den Gemeindevorstand, über das HLNUG vertiefende Informationen einzuholen und im Umweltausschuss darüber zu berichten, damit dort über die Beauftragung einer entsprechenden Gefährdungskarte mit hydraulischen Simulationen für das Langgönser Regenwasser-Einzugsgebiet beraten werden kann. Der Bürgermeister a. D. begründet dies angesichts der jüngsten Unwetterkatastrophe mit "neuen Herausforderungen an eine noch intensivere vorbeugende Gefahrenabwehr". Seiner Meinung nach bilden aussagefähige Daten und kleinräumige hydraulische Simulationen zur Gefahrenabschätzung eine gute Grundlage dafür. "Besonders das potenziell gefährdete Kleebachtal bedarf einer vertiefenden Betrachtung", begründet er seinen Antrag.

Auch die Fraktion von "Zukunft: jetzt!" im Ortsbeirat Niederkleen hat zum Thema Hochwasser für die nächste Ortsbeiratssitzung eine Anfrage an den Gemeindevorstand gestellt. Sieben Fragen werden gelistet. So wollen die Frauen um Sabine Textor unter anderem wissen, wann die Bevölkerung von Niederkleen darüber informiert wurde, dass der Grad des Hochwasserschutzes in Niederkleen auch mit der Wirkung des Hochwasserrückhaltebeckens nicht sehr hoch sei und deshalb private Vorsorge in den gefährdeten Innerortslagen erforderlich sei, und in welchen Zeitabständen die fachkundige Räumung des Kleebachbettes erforderlich ist. Angeregt wird auch, wieder lokale Sirenen zur Warnung der Bevölkerung zu installieren.

Neuralgische Punkte seien die innerörtlichen Brücken in Niederkleen, die zwingend einen entsprechenden Durchlass ermöglichen müssten. Seit 2007 seien jedoch erhebliche Anlandungen entstanden. Die Räumung des Bachbetts im vergangenen September sei nicht im erforderlichen Umfang vorgenommen worden, kritisiert "Zukunft: jetzt!". Durch die ungenügende Räumung im Bereich der Ortslage sei das Risiko für Hochwasserereignisse erheblich gestiegen.

Die Situation werde auch deutlich durch schriftliche Äußerungen des Gemeindebrandinspektors (GBI) Thomas H. Heckrodt gegenüber dem damaligen Bürgermeister Horst Röhrig, in denen darauf verwiesen wurde, dass die Feuerwehr unter den gegebenen Umständen keine Verantwortung mehr im Falle von Hochwasserereignissen übernehmen könne. Auf Anfrage bestätigte der GBI diese Aussage: "Ich habe seinerzeit den damaligen Bürgermeister mehrfach auf die Risiken für den Ortsteil Niederkleen hingewiesen."

Der Antrag von Horst Röhrig mit der Empfehlung, "sich zukünftig auf die Starkregen-Hinweiskarte des HLNUG zu verlassen", wird von "Zukunft: jetzt!" zurückgewiesen, "da sie lediglich eine auf die Vergangenheit bezogene Aussage macht". Auch hohe Zuschüsse änderten nichts an dem zweifelhaften Nutzen einer solchen kartografischen Darstellung, heißt es. "Wenn das Bachbett des Kleebaches hydraulisch nicht tauglich ist, dann nutzt auch eine Karte oder eine App nichts", konstatieren die "Zukunft: jetzt!"-Frauen.

"Wir haben uns seit 2020 sehr intensiv mit der Hochwasserproblematik im Kleebachtal beschäftigt", entgegnet Bürgermeister Marius Reusch (CDU). Über den Antrag seines Vorgängers zeigte er sich "verwundert". Röhrig wisse, dass die Gemeinde gerade dabei sei, eine Starkregenanalyse für Langgöns in Auftrag zu geben. "Sie soll in der zweiten Jahreshälfte von einem Fachbüro erarbeitet und anschließend in den politischen Gremien vorgestellt werden, momentan warten wir auf die Förderzusage des Landes", informierte Reusch. Diese Ausarbeitung werde dann eine "sehr gute und aussagekräftige Grundlage sein, um konkrete Vorhaben umzusetzen". Der ausgewählte Fachmann habe bereits erste wichtige Hinweise gegeben. Die Analyse werde die Gemeinde rund 60 000 Euro kosten, eine 90-prozentige Förderung ist möglich. Auch die Langgönser Klimaschutzmanagerin Susanne Müller habe sich bereits mit dem Thema anhand frei verfügbarer Unterlagen beschäftigt. Diese seien allerdings vielfach inhaltlich sehr grob angelegt.

August wird gebaggert

Für August ist geplant, den starken Bewuchs des Kleebachs in Niederkleen zu schneiden und zu räumen, im Oktober soll dort auch ein weiterer Abschnitt mit dem Bagger geräumt werden. Dies sei wegen der Brut- und Setzzeit früher nicht möglich. Der Rathauschef unterstrich, dass die zuständigen Wasserbehörden der Gemeinde bestätigt hätten, sie sei im Kreis diejenige, "die das Thema am ernsthaftesten angeht".