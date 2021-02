Feuerwehren tagen digital und wählen per Brief

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Langgöns (ikr. Damit die Feuerwehren der Gemeinde Langgöns zukünftig die Möglichkeit haben, digitale Jahreshauptversammlungen und Wahlen mittels Briefwahl durchführen zu können, hat der Wehrführerausschuss eine entsprechende Satzungsänderung erarbeitet. Diese wurde von den Mitgliedern des Gemeindeparlaments einstimmig verabschiedet. Sie soll bereits für die anstehenden Sitzungen im März gelten. Die Feuerwehrangehörigen sollen nicht unnötig der Gefahr einer Ansteckung durch Corona ausgesetzt werden. Denn bei einer eventuellen Quarantäne einer Ortsteilfeuerwehr oder gar der gesamten Feuerwehr wären der Brandschutz und die allgemeine Hilfe nicht mehr gewährleistet.

Um für zukünftige Entwicklungen der Firma Faber & Schnepp in Lang-Göns Planungs- und Rechtssicherheit zu schaffen, muss ein Bebauungsplan für das Gewerbegebiet "Nördlich der Holzheimer Straße" aufgestellt werden. Es geht darum, eine bereits bestehende Nutzung festzuschreiben. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan wurde einstimmig gefasst.

Neubaugebiet

Bei einer Gegenstimme votierte das Parlament dafür, das Verfahren zur frühzeitigen Bürger- und Behördenbeteiligung für den Bebauungsplan "Blankweg" in Dornholzhausen an den Start gehen zu lassen. Auf dem bisher landwirtschaftlich genutzten Gelände am Ortsrand soll ein Neubaugebiet mit 30 bis 35 Bauplätzen auf 2,7 Hektar Fläche entstehen.