Försterstein im Oberkleener Wald restauriert

Am restaurierten Försterstein (v. l.) Marius Reusch, Elvira Schumacher in Vertretung ihres Mannes Jochen P. Schumacher, Forstwirt Max Bistrov, Alfred Schneiberg und Rolf Krämer. (Foto: Imme Rieger)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

OBERKLEEN - „Der Försterstein im Wald westlich von Oberkleen ist ein Anlauf- und Orientierungspunkt für Wanderer und Radfahrer. Es ist schön, dass er restauriert wurde“, freute sich der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch. Möglich gemacht hat das der örtliche Jagdpächter Jochen P. Schumacher. Bei einem Ortstermin mit ihm würdigte der Rathauschef die Verdienste des gebürtigen Rheinländers um den heimischen Wald. Schumacher besitzt seit 45 Jahren die Jagdpacht in Oberkleen.

Auf Veranlassung und Kosten des Jagdpächters hat der 80-jährige Jagdhelfer Alfred Schneiberg das auf einem Sockel befindliche Kreuz restauriert. Der Gedenkstein mit der Inschrift „Heinrich Rau wurde 13. Juni 1891 hier erschossen“ erinnert an einen tragischen Unfall: Der Förster hatte sein Gewehr entsichert abgelegt und war gerade im Wald beschäftigt, als zwei Männer vorbeikamen. Der eine entdeckte das Gewehr, nahm es an sich, zielte im Übermut auf seinen Begleiter und schoss, wohl im Glauben, dass die Waffe gesichert oder nicht geladen war. Heinrich Rau aus Oberkleen war sofort tot, der 32-Jährige hinterließ Frau und zwei Kinder.

Bürgermeister Marius Reusch berichtete, dass seine Familie sogar eine Beziehung zu dieser Tat hatte: „Mein Urgroßvater kaufte seinerzeit die Hofreite des Erschossenen.“ Heute können Wanderer am Försterstein, neben dem eine Bank zur Rast einlädt, eine kleine Pause einlegen und die umgebende Natur genießen.

Diese hat sich in den vergangenen Jahren allerdings drastisch verändert: „Noch vor wenigen Jahren war das hier ein dunkles Tal, heute ist hier eine Brach- beziehungsweise Freifläche von etwa sieben Hektar. Leider ist die Gemarkung am Försterstein Sinnbild für die aktuelle Situation unseres gesamten heimischen Waldes“, bedauerte der Rathauschef, der als gebürtiger Oberkleener sehr ortskundig ist. Grund für das großflächige Absterben insbesondere der Fichten ist das enorme Auftreten des Borkenkäfers, verstärkt hervorgerufen durch den Wassermangel in den vergangenen Sommern und die dadurch fehlenden Abwehrkräfte der Fichten. Diesen ernüchternden und durchaus erschreckenden Sachverhalt erläuterte Förster Rolf Krämer im Detail. Die einzige Maßnahme, um die weitere Verbreitung des Borkenkäfers zu verhindern, sei die schnellstmögliche Fällung der betroffenen Bäume und der Abtransport aus den befallenen Waldbereichen. Die Gemeinde startet deshalb in diesen Tagen den Einschlag von 20 000 Festmetern Fichte auf einer voraussichtlichen Fläche von insgesamt circa 40 Hektar, über alle Ortsteile verteilt. Dem Förster ist es ein dringendes Anliegen, die Bevölkerung mehr zu sensibilisieren und in das Geschehen einbinden, um auch mit ihrer Hilfe den Wald wieder zukunftsfähig zu machen.

Jagdpächter Schumacher hat bereits großzügige Hilfe geleistet: Als Dankeschön dafür, dass er seit 45 Jahren Jagdpächter in Oberkleen ist, hat der 71-jährige 3150 Weißtannen gespendet, die als Herzwurzler resistent gegen Borkenkäfer sind und auf einer Aufforstungsfläche von einem Hektar unweit des Förstersteins angepflanzt wurden. Die Gemeinde hat das Waldstück entsprechend vorbereitet und zum Schutz der Bäume mit einem Gatter umzäunt. „Das wird nun einige Jahre dauern, bis die Tannen aus dem Gröbsten raus sind“, erklärte Förster Krämer und verwies auf eine ältere benachbarte Fläche, auf der sich Douglasien bereits gut entwickelt haben.

Darüber hinaus hat Jochen P. Schumacher angeregt, dass seine Jagdgäste anstatt Geschenken eine „Sparkiste“ mit einer Spende „füttern“. Auf diese Weise sind in den vergangenen vier Jahren 1465 Euro zusammengekommen. Diese Summe soll der von der Gemeinde im vergangenen November gestarteten Aktion „Bäume für den Klimaschutz“ zugutekommen, die von der Langgönser Klimaschutzmanagerin Susanne Müller initiiert wurde. Speziell sollen aus dieser Spende Solitärbäume angeschafft werden. Die Idee ist das Anlegen einer Allee vom Försterstein zum Weißtannengebiet mit Kirschen, Esskastanien und Eichen.

Schließlich hat der Jagdpächter die Gemeinde mit dem Aufkauf von 200 Festmetern Käferholz unterstützt. „Das alles hat uns sehr geholfen und ich möchte ganz ausdrücklich das vielfältige Engagement von Jochen P. Schumacher würdigen, der sich immer schon sehr stark eingebracht hat und auch gute Kontakte zu den Jagdgenossen und der örtlichen Bevölkerung pflegt“, betonte der Bürgermeister. Weitere Maßnahmen des Jagdpächters in seinem etwa 700 Hektar großen Oberkleener Jagdgebiet sind unter anderem Wildwarner an den Straßen zum Schutz von Tier und Mensch, der Erwerb einer Drohne mit Wärmebildkamera, um Rehkitze vor der Mahd aufzuspüren und zu entfernen und um Wildschäden zu erkennen. Tatsache ist auch, dass auf Veranlassung von Schumacher seit 1998 in Oberkleen keine Treib- und Drückjagden mehr durchgeführt werden.