Fotovoltaik als genossenschaftliches Vereinsmodell

Auch auf dem Dach des Bürgerhauses im Kernort Lang-Göns könnte eine Fotovoltaikanlage, die von Privatpersonen finanziert wird, errichtet werden. (Foto: Rieger)

LANGGÖNS - (ikr). „Ein Fünftel des Eigenbedarfs an Energie können wir jetzt schon selbst erzeugen“, informierte die Langgönser Klimaschutzmanagerin Susanne Müller in der Sitzung des Bauausschusses. Langgöns hat die Charta „Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen“ unterzeichnet und strebt damit das Ziel an, bis 2050 klimaneutral zu werden.

Fotovoltaikanlagen befinden sich bereits unter anderem auf sieben Dächern gemeindlicher Gebäude, darunter das Rathaus, der Bauhof und die Kita Mäuseburg. Weitere Fotovoltaik-Anlagen könnten auf fünf weiteren Dächern von Liegenschaften der Gemeinde Langgöns gebaut werden: Es sind die Feuerwehrhäuser in Oberkleen und in Niederkleen sowie die Bürgerhäuser in Oberkleen, Lang-Göns und Dornholzhausen. Bürgermeister Marius Reusch (CDU) sagte hierzu: „Wo Eigeninvestitionen eher unwirtschaftlich wären, wie beispielsweise auf den Feuerwehrgebäuden, wo es wenig Eigenverbrauch aber hohe Investitionskosten gäbe, wäre vielleicht ein genossenschaftliches Vereinsmodell zukünftig sehr interessant.“

Um ein solches Konzept vorzustellen, hatte Susanne Müller Volker Klös vom Verein „Sonneninitiative“ aus Marburg eingeladen. Der Verein war ihr von der Landesenergieagentur ausdrücklich als „Superadresse“ empfohlen worden. Klös präsentierte das Konzept des „Bürgersonnenkraftwerks“. Prinzip ist, dass sich Privatpersonen mit einer Mindesteinlage zwischen 900 und 1200 Euro als Investor einbringen können. „Trotz sinkender Einspeisevergütung können wir immer noch ein attraktives Angebot machen“, betonte der Referent. Der erzeugte Strom fließe immer zuerst in das Gebäude, dann erst gehe der Überschuss ins Stromnetz. „Für uns ist es das Wichtigste, die Dächer zu nutzen, die dort sind, wo die Menschen leben, denn der Strom, der hier gebraucht wird, wird hier erzeugt“, betonte Klös. Die Initiative betreut und verwaltet die Solaranlagen, die dann im Eigentum von Bürgern sind, professionell. Der Verein nimmt ähnlich wie eine Hausverwaltung einen bestimmten Betrag für seine Dienstleistung.

Die Vertragslaufzeiten betragen 20 Jahre für die Anlagen auf den Dächern, die Stromlieferverträge laufen maximal 24 Monate per Gesetz, danach sind sie frei vereinbar.„Es ist ein fertiges Betriebsmodell, das für die Kommune keinen unnötigen Aufwand erzeugt und die Bürger mit einbezieht“, fasste Reusch zusammen. Die Projekte, von denen die Initiative zahlreiche in der Region und darüber hinaus unterhält, seien „innerhalb von wenigen Tagen ausverkauft“. Es sei letztlich eine „Form der Geldanlage und eine interessante Lösung, angepasst für spezielle Liegenschaften für uns als Gemeinde“, bilanzierte Reusch. „Wir machen ein Angebot für unsere eigenen Bürger bei den Dächern, die für uns als Kommune ungeeignet sind, die wir aber dadurch trotzdem nutzbar machen“, erläuterte er.

Die anschließende Diskussion erbrachte ein positives Stimmungsbild, Vertreter aller Fraktionen begrüßten die Idee und gaben das Signal, dieses Ziel weiter zu verfolgen. Das Thema soll in den Fraktionen beraten, Details anschließend geklärt werden. Gemeindevorstand und Verwaltung sollen sich ebenfalls beraten.

Um für zukünftige Entwicklungen der Firma Faber & Schnepp Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG im Kernort Lang-Göns Planungs- und Rechtssicherheit zu schaffen, muss der Geltungsbereich des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet „Nördlich der Holzheimer Straße“ erweitert werden. Die Firma hat ein gegenüberliegendes, 8000 Quadratmeter großes Grundstück, auf dem früher eine Sanitärfirma ansässig war, gekauft. Für dieses Gelände besteht noch kein Bebauungsplan. Bürgermeister Marius Reusch teilte mit, dass auch die Firma Lavorato, der das Nachbargrundstück gehört, diesen Weg mitgehen möchte und bereits mit der Gemeinde einen entsprechenden städtebaulichen Vertrag geschlossen hat. Somit können beide Grundstücke rechtlich abgesichert werden. Einstimmig votierte das Gremium deshalb für die Erweiterung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Gewerbegebiet „Nördlich der Holzheimer Straße“.