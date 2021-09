Fünf Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung Langgöns gratuliert

Max Bistrov (v.l.), Conny Kitler, Mark Zimmermann, Silke Hofmann und Stefan Hilberg sind seit 25 Jahren im öffentlichen Dienst beschäftigt. Der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch gratulierte ihnen. Foto: Wißner

LANGGÖNS - Gleich fünf Mitarbeitern der Gemeinde konnte Bürgermeister Marius Reusch zum silbernen Dienst- und Arbeitsjubiläum gratulieren. Während einer kleinen Feierstunde im Rathaus ging das Gemeindeoberhaupt im Beisein der beiden Personalratsvertreter Kirstin Velten-Wanke und Sabrina Becker und Luisa Pfuhl von der Personalabteilung auf den Werdegang der Jubilare ein.

Bereits im August konnte Stefan Hilberg sein 25-jähriges Jubiläum im öffentlichen Dienst begehen, hatte er am 1. August 1996 bei der Stadt Linden eine Lehre als Verwaltungsfachangestellter begonnen, sich zum Verwaltungsfachwirt (2004) weitergebildet und eine Qualifizierung zum Verwaltungsbetriebswirt (2011) gemacht. Seit dem 1. Juni 2016 steht er in Diensten der Gemeinde, ist Leiter Baugebiete und des Liegenschaftsamts und fungierte von 2016 bis 2021 als Datenschutzbeauftragter.

Max Bistrov hatte am 1. August 1996 bei der Gemeinde Langgöns eine Ausbildung zum Forstwirt begonnen und diese 1999 erfolgreiche abgeschlossen. Seit 2004 ist er als Vorarbeiter tätig, wobei Holzernte, Kulturarbeiten, Einweisung von Holzkäufern, Landschaftsüberwachung sowie auch die Aufgaben der Revierassistenz zu seinem Aufgabenbereich gehören. Durch die Forstreform 2005 hat sich die Reviergröße fast verdoppelt. Wurde die Arbeit früher durch sechs Forstwirte erledigt, so sind heute gerade noch zwei tätig. Schwierigkeiten im Revier gibt es insbesondere durch die Klimaveränderungen. Silke Hofmann ist als Erzieherin der Kindertagesstätte Mäuseburg beschäftigt. Hier trat die gelernte Kinderpflegerin am 1. September 1996 ihren Dienst an. Im Oktober 2007 schloss sie ihre Ausbildung zur Erzieherin mit sehr gut ab. Conny Kitler begann ebenfalls am 1. September 1996 ihren Dienst als gelernte Erzieherin in der Kindertagesstätte Niederkleen. Hier wirkt sie seit Juli 2018 als stellvertretende Leiterin. Von 2007 bis 2010 war sie zwischenzeitlich in der Kita Cleeberg tätig. Mark Zimmermann begann am 1. September 1996 bei der Gemeindeverwaltung Langgöns eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten und wurde nach erfolgreicher Absolvierung 1999 im Liegenschaftsamt übernommen. Eine Fortbildung zum Verwaltungsfachangestellten schloss er 2012 erfolgreich ab, übernahm 2015 übergangsweise Aufgaben im Hauptamt/Zentrale Dienste und ist seit April 2015 Leiter der Finanzabteilung. Reusch überreichte Gratulationsurkunden und teilte den Jubilaren mit, dass es neben einer Sonderzahlung auch einen Tag Sonderurlaub gibt.