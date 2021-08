Garage in Oberkleen brennt

Einen Brand in einer Garage hat die Freiwillige Feuerwehr Langgöns mit Unterstützung weiterer Wehren Samstagnacht bekämpft. (Foto: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Langgöns)

LANGGÖNS-OBERKLEEN - Ein Feuer in einer Garage in Oberkleen hat Samstagnacht gegen 23.30 Uhr zu einem Einsatz der Rettungskräfte geführt. Wie Bjarne Bensel, Pressesprecher der Langgönser Feuerwehr mitteilte, standen Werkstatträume über der Garage in Brand.

Die 28 Einsatzkräfte aus den Ortsteilen Cleeberg, Espa, Lang-Göns und Oberkleen brachten das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und löschten es. Verletzt wurde laut Feuerwehr glücklicherweise niemand. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.